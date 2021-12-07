Густе, як каша. Археологи дізналися, якому пиву віддавала перевагу еліта Стародавнього Єгипту

Ученим вдалося зробити відкриття на підставі аналізу стародавніх посудин, у яких знайшли рештки пива.

Згідно з новим дослідженням, близько 5800 років тому давньоєгипетська еліта пила густе пиво, схоже на кашу. Такого висновку археологи дійшли, проаналізувавши фрагменти кераміки, знайдені в Ієраконполі — стародавньому місті й теперішньому місці археологічних розкопок, пише Daily Mail.

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Вони виявили залишки пива в п'ятьох посудинах солом'яного кольору з плоским дном, які, ймовірно, використовували для перевезення пива великими партіями. Також залишки пива були виявлені в чотирьох ємностях із тонкої глини, що свідчить про їх використання для пиття та сервірування.

Для стародавніх єгиптян пиво було не просто одним із головних напоїв, а й символом статусу та влади, важливим питвом на елітних бенкетах і в похоронних ритуалах.

[ + – ] Посудини з Ієраконполя

Однак це не було пиво у звичайному для нас розумінні, воно нагадувало швидше густу кашу — каламутну та солодку, з малою кількістю алкоголю, яку готували здебільшого з пшениці, ячменю та трави.

На сьогодні в Ієраконполі було виявлено понад десяток стародавніх пивоварень, хоча повної інформації про рецепти виготовлення самого пива досі немає.

Археологи також з'ясували, що пиво, виготовлене на одній із пивоварень Ієраконполя, використовувалося також у ритуалах на цвинтарі для високопоставлених єгиптян.

"У ті часи пиво було невід'ємною частиною харчування стародавніх єгиптян, проте воно також вживалося і в ритуальних цілях", — розповіла провідна авторка дослідження Цзяцзін Ван із Дартмутського університету в Нью-Гемпширі.

[ + – ] Фараон Нармер. Вважається першим царем об'єднаного Єгипту (Верхнього та Нижнього)

У ході свого дослідження вчені застосували метод, званий мікрофосфатним аналізом залишків, що лишилися на 33 фрагментах керамічних судин із Ієраконполя.

Фрагменти датуються періодом між 3800 і 3600 рр. до н.е., приблизно за 600 років до правління єгипетського фараона Нармера. Нармер вважається першим царем об'єднаного Єгипту (Верхнього та Нижнього).

Використовуючи свій метод, дослідники виявили крохмальні гранули, дріжджові клітини, а також небагато фітолітів – викопних решток рослин. Крім того, вони також вивчили крихітні кристали оксалату кальцію або як його ще називають "пивний камінь" — тип накипу, що формується в результаті хімічних реакцій, який досі не дає спокою сучасним пивоварам.

[ + – ] Мікрофосилії з черепків Ієраконполя

Рослинний матеріал в осаді вказує на те, що пивне сусло було відфільтровано для видалення зернового лушпиння, а сліди пошкодження крохмалю є свідченням складання (процес замочування, пророщування та сушіння зерна для перетворення його в солод) і затирання (приготування сусла з солоду). Цей процес рідко відбувається за інших технологій обробки харчових продуктів, що переконливо свідчить про присутність пива.

Загалом виробництво пива сприяло як економічній, так і ідеологічній інтеграції суспільства, піднесенню еліти та створенню єдиного Єгипту. Дослідники стверджують, що надали перше наукове підтвердження існування пивних ємностей у переддинастичний період Єгипту.

"Упровадження нових форм кераміки та широке використання форм для випічки хліба також змінили технології та рецепти пивоваріння. У період Раннього царства пивовари як крохмалисті добавки використовували бобові для того, щоб збільшити кількість цукрів, що бродять, і ароматів, що робило пиво багатокомпонентною сумішшю", — підсумували вчені.