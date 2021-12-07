Густое, как каша. Археологи узнали, какое пиво предпочитала элита Древнего Египта

Ученым удалось сделать открытие на основании анализа древних сосудов, в которых нашли остатки пива.

Согласно новому исследованию, около 5800 лет назад древнеегипетская элита пила густое пиво, похожее на кашу. К такому выводу археологи пришли, проанализировав фрагменты керамики, найденные в Иераконполе — древнем городе и действующем месте археологических раскопок, пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Они обнаружили остатки пива в пяти сосудах соломенного цвета с плоским дном, которые, вероятно, использовались для перевозки пива большими партиями. Также остатки пива были обнаружены в четырех емкостях из тонкой глины, что свидетельствует об их использовании для питья и сервировки.

Для древних египтян пиво было не просто одним из главных напитков, но и символом статуса и власти, важным питьем в элитных пиршествах и погребальных ритуалах.

[ + – ] Сосуды из Иераконполя

Однако это не было пиво в обычном для нас понимании, оно напоминало, скорее, густую кашу — мутную и сладкую, с малым количеством алкоголя, которую готовили в основном из пшеницы, ячменя и травы.

На сегодняшний день в Иераконполе было обнаружено более десятка древних пивоварен, хотя полная информация о рецептах изготовления самого пива до сих пор отсутствует.

Археологи также выяснили, что пиво, произведенное на одной из пивоварен Иераконполя, использовалось также в ритуалах на близлежащем кладбище для высокопоставленных египтян.

"В те времена пиво было неотъемлемой частью питания древних египтян, однако оно также употреблялось и в ритуальных целях", — рассказала ведущий автор исследования Цзяцзин Ван из Дартмутского университета в Нью-Гэмпшире.

[ + – ] Фараон Нармер. Считается первым царем объединенного Египта (Верхнего и Нижнего)

В ходе своего исследования ученые применили метод, называемый микрофосфатным анализом остатков, которые остались на 33 фрагментах керамических сосудов из Иераконполя.

Фрагменты датируются периодом между 3800 и 3600 гг до н.э., примерно за 600 лет до правления египетского фараона Нармера. Нармер считается первым царем объединенного Египта (Верхнего и Нижнего).

Используя свой метод, исследователи обнаружили крахмальные гранулы, дрожжевые клетки, а также немного фитолитов — ископаемые остатки растений. Кроме того, они также изучили крошечные кристаллы оксалата кальция или как его еще называют "пивной камень" — тип накипи, формирующейся в результате химических реакций, который до сих пор не дает покоя современным пивоварам.

[ + – ] Микрофоссилии из черепков Иераконполя

Растительный материал в осадке указывает на то, что пивное сусло было отфильтровано для удаления зерновой шелухи, а следы повреждения крахмала являются свидетельством соложения (процесс замачивания, проращивания и сушки зерна для преобразования его в солод) и затирания (приготовление сусла из солода). Этот процесс редко происходит при других технологиях обработки пищевых продуктов, что убедительно свидетельствует о присутствии пива.

В целом, производство пива способствовало как экономической, так и идеологической интеграции общества, возвышению элиты и созданию единого Египта. Исследователи утверждают, что представили первое научное подтверждение существования пивных емкостей в преддинастический период Египта.

"Внедрение новых форм керамики и широкое использование форм для выпечки хлеба также изменили технологии и рецепты пивоварения. В период Раннего царства пивовары в качестве крахмалистых добавок использовали бобовые для того, чтобы увеличить количество сбраживаемых сахаров и ароматов, что делало пиво многокомпонентной смесью", — заключили ученые.