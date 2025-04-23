Такого не ждали: в Шотландии строили поле для гольфа, но все пошло не по плану (фото)

Во время раскопок на месте строительства поля для гольфа в Инвернессе, Шотландия, археологи обнаружили серию древних сооружений и артефактов. Исследование выявило доказательства непрерывной человеческой деятельности на протяжении тысячелетий, с эпохи неолита до XVIII века.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Исследователи из Avon Archaeology Highland обнаружили более двух десятков неолитических сооружений, урну для кремации бронзового века, которой 3500 лет, доисторический частокол и признаки средневековой сельскохозяйственной деятельности.

По словам команды, "эти находки рисуют картину древней жизни в высокогорье, от ритуальных практик до сельскохозяйственных инноваций, в период между средневековьем и 6000 лет назад".

Такие артефакты, как кремневые орудия труда и жернова, указывают на хорошо развитое поселение времен раннего неолита. Одним из самых удивительных открытий стала кремационная яма с остатками колеса колесницы, изготовленного из железа, расположенного внутри церемониального круга.

Одним из самых впечатляющих открытий стала кремационная яма с остатками колеса колесницы, изготовленного из железа Фото: Avon Archaeology Highland

Хронологическая широта деятельности была подтверждена с помощью радиоуглеродного датирования AMS, которое осветило фазы заселения в течение раннего неолита около 3600 г. до н. э., бронзового и железного веков, средневекового периода с XIII по XV века и XVIII века. Сохранение этих остатков происходило в соответствии с лучшими шотландскими археологическими практиками.

В частности, церемониальный круг был перезахоронен на месте, а дизайн поля для гольфа был адаптирован для защиты этих исторических объектов. Стюарт Макколм из компании Cabot, которая контролирует строительство гольф-поля, отметил важность строительства на таком исторически значимом месте и отметил приверженность компании к сохранению исторических памятников.

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Это открытие не только углубляет понимание древнего прошлого Шотландии, но и демонстрирует, как современное развитие может сосуществовать с сохранением наследия. Постоянная защита этих находок гарантирует, что будущие поколения смогут изучать и ценить культурное прошлое региона.

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