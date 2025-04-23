Такого не чекали: у Шотландії будували поле для гольфу, але все пішло не за планом (фото)

Під час розкопок на місці будівництва поля для гольфу в Інвернессі, Шотландія, археологи виявили серію стародавніх споруд та артефактів. Дослідження виявило докази безперервної людської діяльності упродовж тисячоліть, з епохи неоліту до XVIII століття.

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Про це пише Heritage Daily.

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Дослідники з Avon Archaeology Highland виявили понад два десятки неолітичних споруд, урну для кремації бронзового віку, якій 3500 років, доісторичний частокіл та ознаки середньовічної сільськогосподарської діяльності.

За словами команди, "ці знахідки малюють картину стародавнього життя у високогір'ї, від ритуальних практик до сільськогосподарських інновацій, у період між середньовіччям і 6000 років тому".

Такі артефакти, як крем'яні знаряддя праці та жорна, вказують на добре розвинене поселення часів раннього неоліту. Одним з найдивовижніших відкриттів стала кремаційна яма із залишками колеса колісниці, виготовленого із заліза, розташованого всередині церемоніального кола.

Одним з найбільш вражаючих відкриттів стала кремаційна яма із залишками колеса колісниці, виготовленого із заліза Фото: Avon Archaeology Highland

Хронологічна широта діяльності була підтверджена за допомогою радіовуглецевого датування AMS, яке висвітлило фази заселення впродовж раннього неоліту близько 3600 р. до н. е., бронзового та залізного віків, середньовічного періоду з XIII по XV століття та XVIII століття. Збереження цих решток відбувалося відповідно до найкращих шотландських археологічних практик.

Зокрема, церемоніальне коло було перепоховано на місці, а дизайн поля для гольфу був адаптований для захисту цих історичних об'єктів. Стюарт Макколм з компанії Cabot, яка контролює будівництво гольф-поля, відзначив важливість будівництва на такому історично значущому місці та наголосив на прихильності компанії до збереження історичних пам'яток.

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Це відкриття не лише поглиблює розуміння давнього минулого Шотландії, але й демонструє, як сучасний розвиток може співіснувати зі збереженням спадщини. Постійний захист цих знахідок гарантує, що майбутні покоління зможуть вивчати і цінувати культурне минуле регіону.

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