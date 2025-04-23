Секрети кулінарії: який рецепт є найстарішим у світі (фото)

Стародавні цивілізації по всьому світу залишили по собі сліди ранньої кулінарії — обпалені зерна на горщиках, залишки ранніх хлібців і навіть посудини для пивоваріння. Але впродовж більшої частини людської історії кулінарія передавалася усно, а не записувалася, тому існує мало письмових свідчень про те, як люди колись готували їжу.

Related video

Про це пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найдавніші задокументовані рецепти походять з Месопотамії: чотири глиняні таблички, датовані приблизно 1730 роком до н. е., знайшли на території сучасного Іраку. Ці артефакти, які зараз зберігаються в Єльському університеті, десятиліттями спантеличували дослідників.

У 1945 році дослідниця Мері Хассі вперше припустила, що вони можуть містити кулінарні інструкції, але тоді ця ідея була відкинута. Лише у 1980-х роках археолог Жан Боттеро підтвердив їхнє призначення, проте вважав записані рецепти неїстівними.

У 1945 році дослідниця Мері Хассі вперше припустила, що вони можуть містити кулінарні інструкції, але тоді ця ідея була відкинута Фото: Babylonian Collection at the Yale Peabody Museum

Зовсім недавно Гойко Бар'ямович, викладач Єльського університету, співпрацював з командою з Гарварду, щоб перекласти і навіть приготувати деякі з давніх страв.

"Приготування їжі — це одна з таких мовчазних технологій", — пояснив Бар'ямович, зазначивши, що кулінарні знання традиційно передавалися неформально, особливо серед жінок, через шо археологи не вірили у можливість існування таких артефактів.

Рецепти на цих табличках відрізняються від сучасних. Вони включають різноманітні рагу — деякі вегетаріанські, інші з м'ясом, наприклад, бараниною, а також більш незвичні інгредієнти, такі як кров або варені гризуни. В одному рецепті навіть є пиріг з начинкою з м'яса співочого птаха.

Попри незнайомі інгредієнти, структура страв нагадує сучасну іракську кухню з такими елементами, як зелена пшениця, кінза і цибуля-порей. Деякі з інструкцій є детальними, але більшість розпливчасті за сучасними стандартами.

В одному з прикладів просто сказано: "Використовується м'ясо. Підготуйте воду. Додаєте дрібну сіль, сушені ячмінні коржі, цибулю, перську цибулю-шалот і молоко. Подрібнюєте і додаєте цибулю-порей і часник".

На відміну від сучасних кулінарних книг з точними вимірами та покроковими інструкціями, ці стародавні рецепти були більше схожі на начерки, через що археологам було важко навіть підтвердити їхню кулінарну природу. Деякі тексти могли поєднувати медичне або ритуальне використання з приготуванням їжі, і в багатьох випадках термінологія або втрачена при перекладі, або посилається на інгредієнти, які більше не існують.

Важливо

Такого ще не знаходили: що виявили археологи на 3000-річному кладовищі в ОАЕ (фото)

Розуміння стародавніх рецептів розкриває більше, ніж просто те, що люди їли — воно показує, як їжа завжди була життєво важливою частиною культурної ідентичності. Як сказав Фаррелл Монако з Лестерського університету, вивчення цих текстів пов'язує нас з далеким минулим.

Раніше Фокус писав про неочікуване відкриття у храмі, збудованому на місці Таємної вечері. Вчені виявили написи та символи різних епох.

Також ми розповідали про таємниці найстарішої у світі мумії. Її виявили у печері в Неваді, США.