На місці Таємної вечері зробили відкриття: що виявили вчені у середньовічному храмі

В історичній залі на горі Сіон, яка, на думку багатьох, є місцем Таємної вечері, нещодавно виявили стародавні малюнки та написи. Ця споруда колись була частиною християнського монастиря, а потім була перетворена на мечеть.

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Про це пише IFLScience.

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Будівля, відома як Кувуклія, була побудована хрестоносцями та традиційно асоціюється з останньою трапезою, яку розділили Ісус і його апостоли. Розташована над місцем, яке вважається гробницею царя Давида, прямокутна палата слугувала ключовим місцем паломництва середньовічних християн.

Як зазначають дослідники, знайдені позначки датуються кінцем XIV — початком XVI століть і дають цінну інформацію про різноманітне походження людей, які відвідували це місце в той час.

Серед 30 виявлених написів і дев'яти малюнків — герб швабського лицаря Альберта фон Альтбаха, постать якого пов'язана з сучасним німецьким містом Альтбах Фото: IAA

Серед 30 виявлених написів і дев'яти малюнків — герб швабського лицаря Альберта фон Альтбаха, постать якого пов'язана з сучасним німецьким містом Альтбах. Інші герби, ймовірно, належали знаті з Австрії та Чехії, а в одному з написів згадується жінка з Алеппо, що вказує на те, що серед відвідувачів також були жінки-паломниці. Серед інших зображень кубок та тарілка, які можуть натякати на Таємну вечерю, а також корабель, який може відсилати до венеціанських паломницьких суден.

Зображення скорпіона, висічене на стіні, було пов'язане з суфійською традицією, в якій учасники вступають у контакт з небезпечними тваринами, перебуваючи в стані трансу Фото: IAA

Дослідження також виявило загадковий вірменський напис, датований "Різдвом 1300 року", який, можливо, залишив солдат, що брав участь у сирійській битві напередодні. Тим часом, зображення скорпіона, висічене на стіні, було пов'язане з суфійською традицією, в якій учасники вступають у контакт з небезпечними тваринами, перебуваючи в стані трансу. Дослідники припускають, що цей конкретний малюнок, можливо, вшановував шейха Аммада аль-Агамі, релігійного діяча, який відіграв ключову роль у перетворенні цього місця на мечеть.

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Багато християнських знаків були намальовані вугіллям і, ймовірно, затерті, коли будівлю захопили мусульмани у 1523 році. Мусульманські написи та символи, з іншого боку, були викарбувані безпосередньо на камені, можливо, як гарантія того, що вони не будуть стерті, якщо будівля коли-небудь повернеться до рук християн.

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