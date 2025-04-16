Нарешті знайшли: археологи розкопали античну споруду, яку шукали десятиліттями

Після довготривалих розкопок на грецькому острові Лефкада археологи виявили античний театр. Дослідники намагалися знайти театр впродовж десятиліть, прагнучи підтвердити існування громадського місця, яке колись слугувало стародавньому місту-державі на острові.

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Про це пише Heritage Daily.

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Ще у 1997 році фахівці, проаналізувавши рельєф острова та поверхневі залишки, виявили під оливковими гаями та сучасними забудовами поховані споруди. У 2015 році розкопки активізувалися під керівництвом Олімпії Вікату за підтримки місцевого муніципалітету та асоціації DIAZOMA. Два роки по тому розпочалися повномасштабні розкопки.

Археологи виявили майже неушкоджену орхестру діаметром 16,65 метра, а також пародої (бічні входи) і вишукано вирізьблені кам'яні сидіння. За оцінками експертів, кавея театру, тобто місця для сидіння, складається з 24 рядів, могла вмістити близько 10000 глядачів.

Під час досліджень археологи виявили орхестру та добре збережені нижні яруси, які збереглися попри зношеність, спричинену сільськогосподарською діяльністю протягом століть. Загальний розмір театру та майстерність оздоблень свідчать про важливість Лефкади в античності. Цікавою деталлю є наявність кам'яних тронів, які, ймовірно, призначалися для чиновників або почесних гостей, що додає розуміння соціальної ієрархії античних вистав.

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Учені повідомляють, що розробку детального плану консервації завершено, і наразі тривають зусилля щодо забезпечення фінансування через спільну ініціативу культурного розвитку, запропоновану Міністерством культури Греції. У разі схвалення, театр може стати ключовим об'єктом культурної спадщини, зберігаючи важливу частину минулого острова для громадського доступу та освіти.

Раніше Фокус писав про 6000-річну фігурку ведмедя з бурштину. Археологи вважають, що цей артефакт мав ритуальне значення та належав мисливцю кам'яного віку.

Також ми розповідали про справжнє значення стародавнього єгипетського амулета. Зображення, відоме як "Око Гора" з'являється у багатьох гробницях та храмах ще з 2200 року до н. е.