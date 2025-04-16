Наконец нашли: археологи раскопали античное сооружение, которое искали десятилетиями

После длительных раскопок на греческом острове Лефкада археологи обнаружили античный театр. Исследователи пытались найти театр в течение десятилетий, стремясь подтвердить существование общественного места, которое когда-то служило древнему городу-государству на острове.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Еще в 1997 году специалисты, проанализировав рельеф острова и поверхностные остатки, обнаружили под оливковыми рощами и современными застройками захороненные сооружения. В 2015 году раскопки активизировались под руководством Олимпии Викату при поддержке местного муниципалитета и ассоциации DIAZOMA. Два года спустя начались полномасштабные раскопки.

Археологи обнаружили почти неповрежденную орхестру диаметром 16,65 метра, а также пародои (боковые входы) и изысканно вырезанные каменные сиденья. По оценкам экспертов, кавея театра, то есть места для сидения, состоящая из 24 рядов, могла вместить около 10000 зрителей.

Во время исследований археологи обнаружили орхестру и хорошо сохранившиеся нижние ярусы, которые сохранились несмотря на изношенность, вызванную сельскохозяйственной деятельностью на протяжении веков. Общий размер театра и мастерство отделки свидетельствуют о важности Лефкады в античности. Интересной деталью является наличие каменных тронов, которые, вероятно, предназначались для чиновников или почетных гостей, что добавляет понимание социальной иерархии античных представлений.

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Ученые сообщают, что разработка детального плана консервации завершена, и сейчас продолжаются усилия по обеспечению финансирования через совместную инициативу культурного развития, предложенную Министерством культуры Греции. В случае одобрения, театр может стать ключевым объектом культурного наследия, сохраняя важную часть прошлого острова для общественного доступа и образования.

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