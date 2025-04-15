Скрытое значение древнего амулета: почему "Глаз Гора" находят в древнеегипетских захоронениях (фото)

Глаз Гора — это стилизованное изображение, которое часто встречается на амулетах, гробницах и стенах египетских храмов еще с 2200 года до н. э. Этот символ имел глубокое духовное значение в контексте древнеегипетских верований, связанных со смертью, защитой и исцелением.

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Об этом пишет Live Science.

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По мнению египтологов, символ уходит своими корнями в мифологическую битву между Гором и его дядей Сетом. Гор, сын Осириса, потерял свой левый глаз во время жестокой борьбы за контроль над Египтом. Позже глаз был восстановлен Тотом, божеством, ассоциирующимся с мудростью.

Эмили Титер из Польского центра средиземноморской археологии объяснила, что это восстановление дало начало символу "Глаз Гора". Кей Ямамото из Университета Торонто добавил, что амулет-медведь, как его официально называют, часто входил в погребальные практики, чтобы защитить умершего.

"Это один из самых знаковых амулетов Древнего Египта", — сказал Ямамото, отметив, что его связь с исцелением сделала его основным в погребальных обычаях. В более поздние периоды, особенно в течение первого тысячелетия до нашей эры, более крупные версии, изготовленные из воска, даже размещали над разрезом на животе, сделанным во время мумификации, чтобы защитить уязвимое место.

Точное время возникновения символа остается неопределенным, хотя оно совпадает с периодом шестой династии — временем, когда на стенах пирамид начали появляться религиозные тексты Фото: Wikipedia

Дизайн, который часто связывали со здоровьем и целостностью, был не просто магическим оберегом. Пенни Уилсон из Даремского университета отмечает, что он стал метафорой благополучия и был связан с другими понятиями, такими как плодородие Нила и благополучие. Форма и символизм глаза даже согласовывались с небесными наблюдениями. Дьюла Прискин из Сегедского университета объяснил, что повреждение и восстановление глаза отражали лунный цикл — параллель, которая, вероятно, способствовала его популярности в течение первого и второго тысячелетий до нашей эры.

Точное время возникновения символа остается неопределенным, хотя оно совпадает с периодом шестой династии — временем, когда на стенах пирамид начали появляться религиозные тексты. Ямамото предполагает, что эта попытка формализовать религиозные верования могла вдохновить появление таких мотивов, как Око Гора. Уилсон также предполагает, что это может быть связано с древним использованием защитного макияжа для глаз из галенита и малахита, что еще больше укоренило символ в духовную и повседневную жизнь людей.

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Сегодня Око Гора остается мгновенно узнаваемым, несмотря на неопределенность относительно его появления. Это изображение олицетворяет стремление древних египтян к защите, здоровью и духовной преемственности.

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