Люди попали на Мальту раньше: охотники-собиратели прошли 100 км по морю за 1000 лет до фермеров

Недавние исследования показали, что первые люди совершали дальние морские путешествия гораздо раньше, чем считалось изначально. Археологи обнаружили, что около 8500 лет назад охотники-собиратели успешно пересекали открытые воды, чтобы достичь территории современной Мальты.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Открытие произошло в пещерной стоянке Латния на севере Мальты, где исследовательская группа под руководством профессора Элеоноры Скерри из Института геоантропологии Макса Планка и Мальтийского университета обнаружила каменные инструменты, костры и остатки пищи. Среди них были кости благородного оленя и признаки приготовления пищи с использованием черепах и крупных птиц, которые ныне вымерли.

"Это говорит нам о том, что они имели разнообразную и адаптивную диету", — сказал автор исследования доктор Джеймс Блинкхорн.

Эти данные не только отодвигают заселение Мальты на тысячу лет назад, но и указывают на то, что экосистемы этих небольших островов могли подвергнуться влиянию человека и охоты гораздо раньше, чем считалось ранее Фото: Daniel Clarke/MPI-GEA

Кроме наземных животных, исследователи нашли существенные доказательства использования морских ресурсов. Ученые нашли останки тюленей, многочисленные виды рыб, а также тысячи приготовленных морских улиток, морских ежей и крабов. Это свидетельствует о том, что эти сообщества имели как инструменты, так и знания, необходимые для эффективного сбора урожая из прибрежной и морской среды.

Исследование также меняет давние взгляды на доисторическую мобильность. По словам профессора Николаса Веллы из Мальтийского университета, эти первые мореплаватели полагались на природные подсказки, такие как океанские течения, ветры и звезды.

Эти данные не только отодвигают заселение Мальты на тысячу лет назад, но и указывают на то, что экосистемы этих небольших островов могли подвергнуться воздействию человека и охоты гораздо раньше, чем считалось изначально.

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Исследование, поддержанное Управлением культурного наследия Мальты и профинансированное Европейским исследовательским советом и Университетом Мальты, добавляет критического понимания того, как ранние общины приспосабливались к жизни на острове и формировали доисторический ландшафт Средиземноморья.

Ранее Фокус писал об обнаруженном в Румынии дакийском кладе. Ученые считают, что он указывает на до сих пор неизвестное дакийское поселение.

Также мы рассказывали о недавно обнаруженной на дне Тайваньского пролива окаменелость денисовца. Эта окаменелость является убедительным доказательством того, что денисовцы занимали территории по всей Азии.