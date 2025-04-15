Люди попали на Мальту раньше: охотники-собиратели прошли 100 км по морю за 1000 лет до фермеров
Недавние исследования показали, что первые люди совершали дальние морские путешествия гораздо раньше, чем считалось изначально. Археологи обнаружили, что около 8500 лет назад охотники-собиратели успешно пересекали открытые воды, чтобы достичь территории современной Мальты.
Об этом пишет Arkeonews.
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Открытие произошло в пещерной стоянке Латния на севере Мальты, где исследовательская группа под руководством профессора Элеоноры Скерри из Института геоантропологии Макса Планка и Мальтийского университета обнаружила каменные инструменты, костры и остатки пищи. Среди них были кости благородного оленя и признаки приготовления пищи с использованием черепах и крупных птиц, которые ныне вымерли.
"Это говорит нам о том, что они имели разнообразную и адаптивную диету", — сказал автор исследования доктор Джеймс Блинкхорн.
Кроме наземных животных, исследователи нашли существенные доказательства использования морских ресурсов. Ученые нашли останки тюленей, многочисленные виды рыб, а также тысячи приготовленных морских улиток, морских ежей и крабов. Это свидетельствует о том, что эти сообщества имели как инструменты, так и знания, необходимые для эффективного сбора урожая из прибрежной и морской среды.
Исследование также меняет давние взгляды на доисторическую мобильность. По словам профессора Николаса Веллы из Мальтийского университета, эти первые мореплаватели полагались на природные подсказки, такие как океанские течения, ветры и звезды.
Эти данные не только отодвигают заселение Мальты на тысячу лет назад, но и указывают на то, что экосистемы этих небольших островов могли подвергнуться воздействию человека и охоты гораздо раньше, чем считалось изначально.Важно
Исследование, поддержанное Управлением культурного наследия Мальты и профинансированное Европейским исследовательским советом и Университетом Мальты, добавляет критического понимания того, как ранние общины приспосабливались к жизни на острове и формировали доисторический ландшафт Средиземноморья.
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