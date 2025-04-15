Люди потрапили на Мальту раніше: мисливці-збирачі пройшли 100 км морем за 1000 років до фермерів

Нещодавні дослідження показали, що перші люди здійснювали далекі морські подорожі набагато раніше, ніж вважалося спочатку. Археологи виявили, що близько 8500 років тому мисливці-збирачі успішно перетинали відкриті води, щоб досягти території сучасної Мальти.

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Про це пише Arkeonews.

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Відкриття відбулося у печерній стоянці Латнія на півночі Мальти, де дослідницька група під керівництвом професорки Елеонори Скеррі з Інституту геоантропології Макса Планка і Мальтійського університету виявила кам'яні інструменти, вогнища і залишки їжі. Серед них були кістки благородного оленя та ознаки приготування їжі з використанням черепах і великих птахів, які нині вимерли.

"Це говорить нам про те, що вони мали різноманітну та адаптивну дієту", — сказав автор дослідження доктор Джеймс Блінкхорн.

Ці дані не лише відсувають заселення Мальти на тисячу років назад, але й вказують на те, що екосистеми цих невеликих островів могли зазнати впливу людини та полювання набагато раніше, ніж вважалося раніше Фото: Daniel Clarke/MPI-GEA

Окрім наземних тварин, дослідники знайшли суттєві докази використання морських ресурсів. Вчені знайшли рештки тюленів, численні види риб, а також тисячі приготованих морських равликів, морських їжаків і крабів. Це свідчить про те, що ці спільноти мали як інструменти, так і знання, необхідні для ефективного збору врожаю з прибережного та морського середовища.

Дослідження також змінює давні погляди на доісторичну мобільність. За словами професора Ніколаса Велли з Мальтійського університету, ці перші мореплавці покладалися на природні підказки, такі як океанські течії, вітри та зірки.

Ці дані не лише відсувають заселення Мальти на тисячу років назад, але й вказують на те, що екосистеми цих невеликих островів могли зазнати впливу людини та полювання набагато раніше, ніж вважалося спочатку.

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Дослідження, підтримане Управлінням культурної спадщини Мальти та профінансоване Європейською дослідницькою радою та Університетом Мальти, додає критичного розуміння того, як ранні громади пристосовувалися до життя на острові й формували доісторичний ландшафт Середземномор'я.

Раніше Фокус писав про виявлений у Румунії дакійський скарб. Вчені вважають, що він вказує досі невідомо дакійське поселення.

Також ми розповідали про нещодавно виявлену на дні Тайванської протоки скам'янілість денисівця. Ця скам'янілість є переконливим доказом того, що денисовці займали території по всій Азії.