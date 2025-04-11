Знайдено ще одну скам'янілість денисівської людини: її виявили на дні моря

Доісторична щелепна кістка людини, знайдена на дні Тайванської протоки, виявилася скам'янілістю Денисівської людини, розширивши уявлення вчених про те, де колись жили ці давні гомініди. Витягнута рибалками у протоці Пенху, ця скам'янілість є переконливим доказом того, що денисовці займали території по всій Азії.

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Про це пише IFLScience.

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Скам'янілість досліджувала команда під керівництвом доктора Фрідо Велкера, яка підтвердила її приналежність до денисівців за допомогою палеопротеомного аналізу. Ця методика дозволила дослідникам вивчити білки в зубній емалі та кістці, оминаючи необхідність екстракції ДНК, яка була неможливою через стан скам'янілості.

Результати виявили 4 241 амінокислотний залишок, у тому числі два специфічних для Денисівців.

"Це допомагає скласти уявлення про дуже пристосований вид гомінін на східному краю Євразії", — пояснив Велкер. Щелепна кістка, розташована приблизно за 4 000 кілометрів на південний схід від Денисової печери в Сибіру, де цей вид був вперше виявлений, додає важливу інформацію до скупих фізичних даних про Денисівців. Раніше, окрім Алтаю, скам'янілості Денисівців були знайдені лише на Тибетському плато.

Відомо, що Денисівці, вперше ідентифіковані в 2010 році, схрещувалися як з Homo sapiens, так і з неандертальцями, залишивши генетичні сліди в сучасних популяціях Східної Азії. Проте, через брак фізичних останків, мало що було відомо про їхній географічний ареал або морфологію.

Нижня щелепа, знайдена приблизно за 25 кілометрів від узбережжя Тайваню в регіоні, який був частиною азійського материка в плейстоцені, демонструє здатність Денисівців заселяти різноманітні середовища — від холодних Алтайських гір і Тибетського плато до вологих субтропіків Східної Азії.

Дослідники відзначають, що виявлені зразки показують, що щелепи Денисівців були міцними і мали великі зуби — більші, ніж у неандертальців або сучасних людей. Аналіз емалі вказує на те, що особа з Пенху була чоловічої статі, хоча незрозуміло, чи була міцна структура щелепи характерна для всього виду, чи тільки для чоловіків.

За словами Велкера, "це те, що вимагає додаткових скам'янілостей". Спроби дослідити щелепну кістку за допомогою уранових методів були марними, але дослідники оцінюють її вік у межах 10 000-70 000 років або 130 000-190 000 років.

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Це відкриття посилює аргументацію на користь того, що Денисівці були високоадаптивним видом, і прокладає шлях для подібних білкових аналізів інших стародавніх скам'янілостей по всій Азії. Це відкриття змінює уявлення про походження людини та демонструє, як багато ще належить зрозуміти про наших ранніх родичів та їхні міграції по континенту.

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