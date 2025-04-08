Рідкісна знахідка: в Омані археологи розкопали унікальні артефакти бронзового віку (фото)

В Омані археологи виявили дві мідні тарілки, поховані під кам'яною підлогою, які надають важливу підказку про давні музичні традиції. Вчені знайшли артефакти неподалік від 4000-річного поселення Дахва, що спонукало до нових дискусій про роль музики в ранніх спільнотах та ступінь контактів між віддаленими регіонами.

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Про це пише Arkeonews.

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Команда під керівництвом професора Халеда Дугласа з Університету Султана Кабуса проаналізувала інструменти і виявила, що хоча тарілки схожі на ті, що використовувалися в цивілізації долини Інду, хімічний аналіз вказує на мідь, що походить з Оману.

Це свідчить про те, що жителі Дахви використовували місцеві ресурси для виготовлення інструментів, поєднуючи зовнішні впливи з власними культурними виявами. Вчені припускають, що ці артефакти можуть відображати спільні ритуали між оманською культурою Умм-ан-Нар та цивілізацією долини Інду — що вказує на глибший рівень взаємодії, ніж торгівля.

Вчені припускають, що ці артефакти можуть відображати спільні ритуали між оманською культурою Умм-ан-Нар та цивілізацією долини Інду Фото: Khaled Douglas

Тарілки рідко зустрічаються в археологічних контекстах цієї епохи, що робить знахідку особливо значущою. Вони знаходилися в прямокутній споруді під кам'яною плитою, де, ймовірно, були залишені як ритуальні підношення. Вчені припускають, що ці інструменти використовувалися під час общинних церемоній, що включали музику, співи і танці.

Такі практики могли слугувати не лише духовним цілям, але й допомагали підтримувати зв'язки між групами. Хоча досі незрозуміло, чи музичні традиції поширилися з Аравії до Південної Азії, чи навпаки, сама ця невизначеність демонструє динамічний культурний ландшафт того часу.

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Це відкриття зміщує акцент з торгівлі на нематеріальні культурні обміни, висвітлюючи музику як інструмент зв'язку та комунікації. Подальші дослідження цих артефактів можуть допомогти переосмислити наше розуміння того, як спільноти спілкувалися та обмінювалися практиками на значних відстанях.

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