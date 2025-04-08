Хаос та божественний порядок: хто такі Хедамму та Іллуянку з хетських міфів (фото)

У давнину міфи слугували потужним відображенням того, як ранні суспільства інтерпретували непередбачувані сили природи та невидиму силу божественного. Серед найбільш відомих міфів Хетської імперії виділяються дві розповіді про зміїв, символів хаосу, що вступають в конфлікт з божественним порядком.

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Про це пише Arkeonews.

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Один із міфів, який походить з хурритської міфології, розповідає про Хедамму, величезного морського змія, поява якого сигналізує про порушення природного порядку. У розповіді змія приваблює до суші чарівність богині Іштар й він починає сіяти хаос. Бог Бурі, центральна фігура хетської віри, встає на захист людства. Відбувається жорстоке зіткнення, проте врешті-решт Бог Бурі перемагає змія.

Відбувається жорстоке зіткнення, проте врешті-решт Бог Бурі перемагає змія Фото: Wikipedia

На противагу цьому, міф про Іллуянку, змія з культури Хатті, представляє інший сюжет, де змій спочатку перемагає. Захопивши очі та серце Бога Бурі, Іллуянка залишає його безсилим. Бог відновлює свою силу за допомогою хитромудрого плану: він одружується з дочкою бідняка, щоб надалі їхній син одружився з донькою змія й повернув батькові очі та серце.

Міф про Іллуянку часто пов’язують з фестивалем Пуруллі народу Хатті, який присвячений оновленню світу та підтверджує владу правителя.

Міф про Іллуянку розкриває глибші теми жертовності, оновлення та ідеї про те, що влада може бути повернута через страждання Фото: Wikipedia

Хедамму, якого часто уявляють зі зміїними рисами та бичачими рогами, уособлює неприборкану природу, тоді як перемога Бога Бурі посилює ідею про те, що божественний порядок необхідно активно захищати.

Міф про Іллуянку розкриває глибші теми жертовності, оновлення та ідеї про те, що влада може бути повернута через страждання. Історія також відображає, як циклічний час, позначений порами року та ритуалами, був центральним у хетському світогляді.

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Ці стародавні історії допомагають пояснити, як минулі цивілізації бачили своє місце у Всесвіті. Міфи про Хедамму та Іллуянку не лише висвітлюють цінності та проблеми хетів та їхніх сусідів, але й вплинули на пізніші традиції, зокрема на ранньогрецьку міфологію.

У часи, коли природу неможливо було контролювати, ці оповіді допомагали осмислити хаос, пропонуючи заспокоєння через знайомі моделі конфліктів, втрат і відродження.

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