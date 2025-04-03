Нові докази та подробиці: вчені знайшли згадки про Троянську війну у хетських текстах (фото)

Нові дослідження хетських записів проливають світло на історичну основу Троянської війни. Нещодавно розшифрована глиняна табличка, проаналізована під керівництвом Мікеле Б'янконі з Оксфорда, надала докази, що пов'язують Анатолію бронзового віку з епічною поезією, яка надихнула Гомера на створення "Іліади".

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Про це пише Arkeonews.

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Текст, відомий як Keilfischurkunden aus Boghazköi 24.1, може бути одним із найпереконливіших зв'язків між історичними подіями та легендою про Трою. Пошуки матеріальних доказів Троянської війни вже давно розпалюють дискусії. У 1873 році розкопки Генріха Шлімана підтвердили існування міста, яке відповідало античним описам Трої.

Однак, чи справді відбувся масштабний конфлікт, залишається невизначеним. Деякі дослідники вважають, що хетські документи містять згадки про реальні історичні події, які згодом перетворилися на міф. Серед цих текстів є уривки, в яких згадується про взаємодію між хетськими правителями та народом, відомим як аххіява, якого заведено вважати мікенськими греками.

Хетські записи, датовані приблизно 1200 роком до н. е., стали центральним пунктом у цьому пошуку Фото: Michele Bianconi

Згідно з давніми записами, конфлікт точився між коаліцією грецьких військ на чолі з Агамемноном та захисниками міста, яким правив цар Пріам. У війні, яка, як вважають, тривала десять років, був задіяний величезний флот, який відплив з Греції, щоб взяти в облогу анатолійську твердиню.

Однак захисники були не самі, їх підтримували різні союзники з усього регіону, в тому числі лідійці та фрігійці. Враховуючи передбачуваний масштаб цієї битви, історики довго шукали незалежні докази на підтримку тверджень про широкомасштабні бойові дії.

Хетські записи, датовані приблизно 1200 роком до н. е., стали центральним пунктом у цьому пошуку. Серед найбільш значущих текстів — лист Тавагалави, написаний близько 1250 року до н. е., в якому згадується місце під назвою Вілуса — назва, яка широко вважається хетським еквівалентом Іліоса, іншою назвою Трої.

У листі описується минулий конфлікт за участю правителя Вілуси та Аттаршія, який, як вважають, був мікенським воєначальником. Хоча в документі прямо не використовується термін "війна", він натякає на військові дії між Західною Анатолією та грецьким світом.

Пошуки матеріальних доказів Троянської війни вже давно розпалюють дискусії Фото: Wikipedia

Нещодавно розшифрована табличка Keilfischurkunden aus Boghazköi 24.1 додає додатковий контекст цим подіям. Вона містить царське послання, яким обмінялися хетський цар і Паріямува, ймовірно, місцевий правитель Таруїша — назва, яка дуже нагадує Трою.

У тексті також згадується, що Аттаршія та його сини розпочали напад на Таруїшу, що підтверджує попередні свідчення про грецьку військову активність у регіоні. Найбільш вражаючим є те, що табличка містить поетичний уривок лувійською мовою, в якому, схоже, розповідається про руйнування Вілуси. Ритмічна структура цього фрагменту має схожість з гомерівським віршем, що дозволяє припустити, що усна традиція розповіді про Трою могла існувати за багато століть до написання "Іліади".

Ахілл доглядає за пораненим Патроклом Фото: Wikimedia Commons

Хоча грецька міфологія приписує цю історію одному поетові, ці знахідки вказують на те, що на її розвиток могли вплинути анатолійські традиції. Наявність лувійського поетичного фрагмента, в якому йдеться про божественний гнів і спустошення, вказує на літературний зв'язок між Анатолією та пізнішою грецькою епічною традицією.

Враховуючи, що в цьому регіоні проживало різноманітне населення, включаючи хетів, лувійців та інші індоєвропейські групи, цілком ймовірно, що численні культури зробили свій внесок у формування легенди про Трою.

Одне з найдавніших зображень троянського коня Фото: Wikipedia

Хоча найновіші докази посилюють аргументацію на користь історичних подій, що стоять за Троянською війною, вони не підтверджують, що конфлікт розгортався саме так, як описано в грецькій міфології.

Наприклад, Тавагалавський лист описує мир, досягнутий шляхом переговорів, а не катастрофічну облогу. Цей контраст підкреслює, як історія та оповідь часто зливаються, пристосовуючи реальні події до культурних наративів з плином часу.

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Дослідження хетських текстів пропонують переконливий погляд у минуле. Продовжуючи аналізувати ці стародавні записи, дослідники складають ширше розуміння політичної та військової динаміки пізньої бронзової доби. Незалежно від того, чи була війна такою, як її описує Гомер, відлуння Трої зберігається — як у глиняних табличках, так і в епічній поезії.

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