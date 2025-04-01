Змінює історію людства: шматок оплавленого ґрунту виявився єдиним у світі артефактом древніх металургів

Своєрідний шматок склоподібного ґрунту свідчить про те, що люди експериментували з виплавкою міді задовго до появи землеробських суспільств. Цей зеленувато-жовтий шматок, вік якого оцінюється приблизно в 10 800 років, знайшли на неолітичній стоянці в Туреччині.

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Про це пише IFLScience.

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Загальноприйнятою є думка, що металургія розвивалася паралельно з гончарством, оскільки обидва види діяльності потребували спеціалізованих печей. Раніше найдавніші підтверджені свідчення виплавки міді походили з сербських поселень, таких як Біловоде і Плочник, датованих між 5350 і 4600 роками до н. е. Однак розкопки 2021 року в Гре Філла, розташованому в долині Верхнього Тигру, виявили загадковий скляний фрагмент, якому майже 11000 років.

Аналіз артефакту виявив поруч попіл і деревне вугілля, що свідчить про вогнища, які могли використовувати для приготування їжі. Спочатку дослідники розглядали можливість того, що багатий на мідь ґрунт випадково розплавився.

Однак більш детальне вивчення вказало на навмисний вплив екстремальної температури, що сягала приблизно 1000 °C. Структурні деталі також вказували на швидке охолодження, в той час як заглиблення на одному боці шматка, схоже, відповідали поверхням печі або горна, натякаючи на контрольоване нагрівання.

Попри ці докази, відсутність поруч печі або металургійних відходів, таких як шлак, не дозволяє зробити остаточний висновок про те, що виплавка відбувалася. Єдина піч, знайдена в Гре Філла, розташована в іншому місці, і її функція досі не визначена.

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Дослідники залишаються обережними, але зазначають, що краплі міді на місці знахідки вказують на ранні експерименти з обробкою металу, що є інтригуючим кроком в історії людських технологій.

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