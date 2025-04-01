Приносили у жертву дівчат: археологи розкопали моторошні знахідки у гробницях бронзового віку (фото)

З формуванням ранніх цивілізацій у Месопотамії та Анатолії почалися глибокі зміни в соціальній організації, економіці та культурних практиках. Однією з археологічних пам'яток того часу є Башур Хаюк, стародавній могильник на сході Туреччини.

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Про це пише Arkeonews.

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Розкопки в Башур Хаюк, розташованому в провінції Сіірт, показують, що це — велике поселення в третьому тисячолітті до н. е. Археологи розкопали монументальні гробниці, що належали еліті, наповнені зброєю, прикрасами та цінними підношеннями. Ці знахідки демонструють чіткий соціальний поділ і свідчать про те, що це місце було центром регіонального впливу з міцними зв'язками з месопотамськими містами.

Нещодавні знахідки з Башур Хаюк суперечать традиційним припущенням про появу царської влади в Месопотамії. Докази з цього місця свідчать про те, що ієрархічні структури керівництва, включно з аристократією воїнів, могли розвинутися раніше, ніж вважали вчені, особливо за межами міських центрів.

Археологи розкопали монументальні гробниці, що належали еліті, наповнені зброєю, прикрасами та цінними підношеннями Фото: Başur Höyük Research Project/Cambridge Archaeological Journal 2025

Схожим випадком є Арслантепе, розташоване на сході Туреччини, де було виявлено палацовий комплекс, датований приблизно 3300 роком до н. е. Ця споруда, збудована в неміському середовищі, суперечить давній думці, що палацові будівлі з'явилися лише після того, як міста стали домінуючими політичними центрами.

Крім того, дослідники виявили те, що вважається найдавнішою відомою "царською гробницею" в Арслантепе, яка містить металеву зброю і вишукані прикраси. Навколо цієї центральної могили знаходяться другорядні поховання, які інтерпретуються як ритуальні жертвоприношення, що вказує на соціальні складнощі того часу.

Одне з найбільш вражаючих відкриттів у Башур Хаюк — наявність людських жертвоприношень, практика, задокументована в різних стародавніх цивілізаціях. Археологи знайшли рештки багатьох людей, похованих поряд з елітними особами, що вказує на ритуали, призначені для зміцнення владних структур навіть після смерті. Біоархеологічний аналіз свідчить про те, що для жертвоприношень часто обирали дівчат підліткового віку.

Багатство поховального інвентарю, знайденого в Башур Хаюк, тако вказує на збільшення розриву між соціальними класами в бронзовому віці Фото: Başur Höyük Research Project/Cambridge Archaeological Journal 2025

Багатство поховального інвентарю, знайденого в Башур Хаюк, тако вказує на збільшення розриву між соціальними класами в бронзовому віці. Елітні поховання містили бронзову зброю, циліндричні печатки та витончені золоті та срібні прикраси, що свідчить про ексклюзивний доступ до цінних ресурсів та передових ремесел. Ці артефакти свідчать про те, що нерівність не виникла раптово, а розвивалася поступово, в міру того, як влада концентрувалася серед правлячих груп, які контролювали багатство і ресурси.

Вивчаючи це стародавнє кладовище, дослідники глибше розуміють перехід від егалітарних спільнот до суспільств, позначених жорсткою ієрархією. Розташований між месопотамськими містами та анатолійськими племінними групами, Башур Хаюк відіграв вирішальну роль у поширенні політичних структур, технологічного прогресу та культурних впливів.

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Учені стверджують, що розвиток ранніх держав не залежав виключно від міських центрів, бюрократії та династичних еліт. Натомість є дані, що свідчать про те, що екстремальні соціальні поділи могли виникнути в менших поселеннях ще до того, як сформувалися більші політичні системи.

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