Перший серед фараонів: вчені дізналися нові подробиці про поховання Тутанхамона

Учені виявили, що першим фараоном, який мав ожити після смерті, був Тутанхамон. Саме у його похованні знайшли свідчення унікального ритуалу, відомого як "Пробудження Осіріса".

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Артефакти, знайдені в гробниці Тутанхамона, свідчать про те, що він був першим правителем, який пройшов особливий поховальний ритуал, описаний у давньоєгипетському тексті під назвою "Книги підземного світу і неба". Ця церемонія, що отримала назву "Пробудження Осіріса", мала забезпечити померлому вічне існування після смерті, пише IFLScience.

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Учений Ніколас Браун дослідив набір з чотирьох позолочених дерев'яних посохів, відомих як емблеми педж-аха, знайдених в одній із секцій гробниці. Ці предмети мають схожість з ієрогліфом "res", який зустрічається в давньоєгипетському тексті під назвою "Книги підземного світу і неба".

За словами Брауна, в цьому тексті описується, як бог Гор використовує символ "res", щоб оживити мумію мертвого фараона, дозволяючи йому прийняти форму Осіріса. Оскільки "Книги підземного світу і неба" з'явилися лише через кілька десятиліть після смерті Тутанхамона, попередні дослідження не пов'язували ці посохи з церемонією "Пробудження Осіріса".

Однак Браун стверджує, що ця знахідка може бути найдавнішим фізичним доказом обряду, припускаючи, що він міг бути проведений спеціально для Тутанхамона, щоб підтвердити його зв'язок з традиційними єгипетськими божествами.

Така необхідність виникла через дії батька Тутанхамона, Ахенатена, який прагнув замінити давні політеїстичні традиції Єгипту на монотеїстичну систему вірувань. Браун пояснює, що під час свого правління Тутанхамон керував релігійною реставрацією, яка не лише відродила практики поклоніння, а й відновила традиційні поховальні звичаї.

Єгиптолог Саліма Імрам, підтримує цю інтерпретацію, зазначаючи, що унікальні методи, використані при муміфікації Тутанхамона, ймовірно, посилили його ототожнення з Осірісом. Однією з вражаючих деталей є те, що бальзамувальники зберегли тіло фараона у незвичний спосіб, зокрема, розташувавши його муміфіковані останки так, що, можливо, символізувало оновлення та божественну силу.

Додатковим доказом церемонії є наявність чотирьох невеликих глиняних корит, знайдених біля голови саркофага Тутанхамона. Спочатку вважалося, що це підставки для емблем педж-аха, але Браун ставить під сумнів таку інтерпретацію, стверджуючи, що їхні розміри роблять їх непридатними для цієї функції.

Натомість вчений припускає, що корита мали ритуальне призначення, можливо, в них зберігалися рідкі підношення, що мали допомогти пробудженню фараона. Їхнє розміщення на очеретяній підстилці, матеріалі, який зазвичай асоціюється зі священними жертвоприношеннями, ще більше підтверджує цю ідею. Крім того, корита складаються з нільського мулу, який тісно асоціювався з Осірісом і родючістю землі.

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На основі цих знахідок Браун робить висновок, що емблеми педж-аха могли слугувати символічною командою для "пробудження" фараона, працюючи в поєднанні з коритами, що містили ритуальні напої. Він припускає, що розташування предметів у поховальній камері Тутанхамона може бути фізичним проявом ритуалу "Пробудження Осіріса", який мав відбуватися вічно, щоб забезпечити існування фараона в потойбічному світі.

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