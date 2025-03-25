Таємничий суперник Месопотамії: що відомо про Джирофтську культуру (фото)

Досліджуючи пам’ятки та артефакти Джирофтської культури, археологи знайшли підтвердження високого рівня розвитку цієї цивілізації. На думку вчених, це було суспільство, яке займалося технологічним, мистецьким та адміністративним розвитком.

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Нещодавні розкопки на південному сході Ірану розкрили нові подробиці про Джирофтську культуру, яка процвітала близько 5000 років тому у долині Халіл Руд. Це суспільство бронзового віку було важливим культурним центром і могло конкурувати з Месопотамією за своїм значенням, пише Arkeonews.

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Археологи, які працюють на курганах Конар Сандал, виявили глиняні та кам'яні таблички з ієрогліфами, які, як вважають, були попередниками еламської писемності.

Таблички, знайдені в цьому регіоні, а також у таких місцях, як Тепе Сіалк і Тепе Ях'я, свідчать про те, що рання писемність могла розвиватися на Іранському плато незалежно.

Поточні дослідження мають на меті розшифрувати ці написи, пропонуючи подальше розуміння витоків письмової комунікації. Це відкриття суперечить уявленню про те, що Месопотамія була єдиним джерелом цих досягнень, відкриваючи нові дискусії про ранню цивілізацію.

Вчені виявили безліч артефактів, які демонструють технологічну та мистецьку витонченість культури Джирофт Фото: Iran Atlas

Впродовж багатьох років вчені визнавали роль Перського плато в історії, але лише нещодавні розкопки надали вагомі докази.

Попередні зусилля були зосереджені на захисті доісторичних некрополів від розграбування, проте вони виявили безліч артефактів, які демонструють технологічну та мистецьку витонченість Джирофтської культури.

Археолог Юссоф Маджидзаде у 2003 році припустив, що Джирофт може бути пов'язаний з Араттою, легендарним царством, описаним у шумерських текстах. Однак ця гіпотеза залишається дискусійною, деякі експерти припускають зв'язок із царством Мархаші, згаданим у месопотамських джерелах.

Археологи, які працюють на курганах Конар Сандал, виявили глиняні та кам'яні таблички з ієрогліфами, які, як вважають, були попередниками еламської писемності Фото: Majidzadeh, Yousef. “The Land of Aratta.” Journal of Near Eastern Studies 35, no. 2 (1976): 105-13.

Мистецькі та архітектурні знахідки ще більше посилюють історичне значення цієї цивілізації. Складна іконографія, знайдена на артефактах, має помітну схожість з месопотамськими традиціями, із зображеннями різних істот, таких як бики та орли.

Деякі візерунки також натякають на теми, пов'язані з потопами, нагадуючи давні шумерські оповіді. Присутність зиккуратоподібних споруд у художніх мотивах свідчить про поглиблене розуміння монументальної архітектури, що потенційно передує подібним спорудам у Месопотамії.

На деяких артефактах зображені сакральні символи, що вказує на зв'язок з релігійними практиками, які пізніше з'явилися в месопотамських містах Фото: Musée Barbier-Mueller, Geneva

Долина Халіл Руд, на південь від Кермана, забезпечувала унікальне середовище для цієї цивілізації. Високі гори оточували пальмові сади, створюючи ландшафт, сприятливий для заселення та архітектурного розвитку.

Розкопки виявили докази міського планування, зокрема вали з необпаленої цегли та терасові споруди, що демонструють складність проєктування міста Джирофт.

Таблички, знайдені в цьому регіоні, а також у таких місцях, як Тепе Сіалк і Тепе Ях'я, свідчать про те, що рання писемність могла розвиватися на Іранському плато незалежно Фото: Wikipedia

Одним із найяскравіших аспектів мистецької спадщини Джирофтської культури є зображення архітектурних елементів на різних об'єктах. На циліндричних посудинах детально зображені фасади, пілястри та ступінчасті конструкції, що нагадують ранні зиккурати.

На деяких артефактах зображені сакральні символи, що вказує на зв'язок з релігійними практиками, які пізніше з'явилися в месопотамських містах. Датування цих об'єктів приблизно 3100-2600 роками до н. е. підвищує ймовірність того, що подібні архітектурні концепції могли зародитися в Персії, перш ніж поширитися в Месопотамії.

Дослідники також виявили велику колекцію різьблених кам'яних артефактів, серед яких вази, статуетки та церемоніальні предмети, прикрашені складними візерунками Фото: Arkeonews

Дослідження під керівництвом Маджидзаде також виявили велику колекцію різьблених кам'яних артефактів, переважно з хлориту. Серед них вази, статуетки та церемоніальні предмети, прикрашені складними візерунками, що відображають високий рівень майстерності.

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Артефакти та архітектурні залишки Джирофтської культури надають цінні свідчення про їхнє розвинуте суспільство, яке займалося технологічним, мистецьким та адміністративним розвитком. Ці відкриття не лише переосмислюють регіональну історію, але й спонукають до ширшої переоцінки ранніх цивілізацій, які формували людський розвиток.

Раніше Фокус писав про розкопки гробниці єгипетського воєначальника часів Рамзеса III. Всередині вчені знайшли численні артефакти, які свідчать про високий статус похованого.

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