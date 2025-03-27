Найдавніший зі знайдених в Іспанії: археологи знайшли рідкісний артефакт (фото)

Під час розкопок у Поркуні археологи знайшли кам’яну форму для карбування монет, яка датується II століттям до н. е. Вчені вважають, що місцевий монетний двір був одним з найактивніших монетних дворів на півдні Іспанії в іберійський та римський періоди.

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На археологічній ділянці Обулько у місті Поркуна, Іспанія, археологи виявили рідкісний артефакт, який дає нове розуміння давнього виробництва монет. Дослідники розкопали найдавнішу з відомих кам'яних форм для карбування монет часів Римської Іспанії, пише Arkeonews.

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Обулько, розташоване на території сучасної Іспанії, було великим іберо-римським поселенням, яке процвітало у II столітті до нашої ери. Розташоване вздовж ключових торгівельних шляхів, місто відігравало важливу роль у торгівлі та культурі. Тут також знаходився монетний двір, який карбував монети, що відображали як місцеві іберійські, так і римські впливи.

Хоча виробництво монет було поширене на Піренейському півострові з кінця III до I століття до н. е., прямих свідчень про монетні майстерні небагато. Більшість відомостей про ці монетні двори походить від самих монет, що залишає питання про їхнє фізичне розташування та виробничі технології.

Нещодавно знайдена форма розміром приблизно 11 см у висоту, 13,7 см у довжину і 5,4 см у ширину є половиною двостулкової форми, яка використовувалася для відливання монетних заготовок — немаркованих металевих дисків, підготовлених до карбування. Вона має пласку поверхню зі слідами лиття та термічного зносу, що підтверджує її роль у виробничому процесі.

Петрографічний аналіз визначив, що камінь, з якого виготовлено форму, походить з Поркуни, що вказує на використання місцевих ресурсів для виготовлення інструментів. Рентгенівська флуоресцентна спектрометрія виявила сліди мідно-свинцевого сплаву, що збігається зі складом металів знайдених у Обулько монет. Дослідники пов'язують цю форму з бронзовими асами, виготовленими між 189 і 165 роками до н. е., що робить її частиною однієї з найперших монетних серій міста.

Учені вважають, що Обулько був одним із найактивніших монетних дворів на півдні Іспанії в іберійський та римський періоди, випускаючи монети впродовж кількох століть. Іконографія цих монет часто зображувала сільськогосподарську тематику, демонструючи залежність регіону від вирощування зернових.

Учені вважають, що Обулько був одним з найактивніших монетних дворів на півдні Іспанії в іберійський та римський періоди, випускаючи монети впродовж кількох століть Фото: M.I. Moreno-Padilla et al

Виявлення форми біля міських укріплень ставить питання про точне місце розташування майстерні. Подібні свідчення з Картеї, іншого стародавнього монетного двору, вказують на те, що майстерні могли функціонувати в передмісті під наглядом місцевих магістратів або військових.

Окрім свого технічного значення, ця форма відкриває вікно в ширші економічні та політичні зміни в Іспанії під час римської експансії. Монети з Обулько II століття до н. е. містять написи іберійською та латинською мовами, що свідчить про поступову інтеграцію римських адміністративних практик.

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Зростання монетного виробництва збіглося з сільськогосподарською експансією, особливо у вирощуванні зернових, що відображає економічні стратегії Римської республіки. Цей артефакт допомагає заповнити прогалини в розумінні розташування місць карбування монет і підтримує поточні дослідження організації цих важливих економічних центрів.

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