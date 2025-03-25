Реставрацію завершено: храм Афіни у Сіде знову доступний для відвідувачів (фото)

Міністерство культури та туризму Туреччини повідомило про завершення реставрації храму Афіни у Сіде. Цей храм був частиною важливого релігійного комплексу, збудованого 2200 років тому.

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У Сіде, Туреччина, завершилися реставраційні роботи храму Афіни, збудованого понад 2200 років тому. Ця споруда знову відкрита для відвідувачів, привертаючи увагу як місцевих, так і міжнародних туристів, які прагнуть побачити її архітектурну та історичну цінність, пише Arkeonews.

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Храм Афіни, присвячений богині мудрості, був побудований у II столітті до н. е. в період еллінізму, коли Сіде процвітав як ключовий середземноморський порт.

Розташований біля входу в стародавню гавань, храм був частиною більшого релігійного комплексу, що включав розташований поруч храм Аполлона — місце, присвячене богу світла і пророцтв. Його класичний грецький дизайн, з високими колонами та складними деталями, відображає мистецькі та духовні впливи того часу.

Впродовж століть храм переживав періоди занепаду та реставрації. Колись він був осередком релігійної активності, але згодом занепав, затьмарений храмом Аполлона.

Багато відвідувачів помилково вважали, що територія була присвячена виключно Аполлону, не помічаючи не менш значущої присутності святині Афіни. Тепер храм пропонує новий погляд на відданість Сіде своїм божествам-покровителям.

Колись храм був осередком релігійної активності, але згодом занепав, затьмарений храмом Аполлона Фото: AA

Реставрація, що проходила під наглядом Міністерства культури та туризму, передбачала відновлення оригінальних архітектурних елементів для відтворення історичної цілісності об'єкта.

Професор Феріштах Аланьяли, який керував розкопками в Сіде, зазначив, що попередні реставраційні роботи були повільними, але відновлені ініціативи з 2022 року прискорили прогрес.

Проєкт міністерства "Спадщина для майбутнього", розпочатий у 2023 році, уможливив широкі структурні дослідження, відроджуючи історичний статус храму. Аланьяли наголосив на розташуванні храму в гавані, що демонструвало роль Афіни як охоронниці морської торгівлі та центральної фігури в духовному житті міста.

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Міністр культури та туризму Мехмет Нурі Ерсой офіційно відкрив храм Афіни, відзначивши його культурне значення. Після відродження храм став ключовою пам'яткою Сіде, яка пропонує відвідувачам глибше зрозуміти історичну та релігійну спадщину міста.

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