Реставрация завершена: храм Афины в Сиде снова доступен для посетителей (фото)

Министерство культуры и туризма Турции сообщило о завершении реставрации храма Афины в Сиде. Этот храм был частью важного религиозного комплекса, построенного 2200 лет назад.

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В Сиде, Турция, завершились реставрационные работы храма Афины, построенного более 2200 лет назад. Это сооружение снова открыто для посетителей, привлекая внимание как местных, так и международных туристов, которые стремятся увидеть его архитектурную и историческую ценность, пишет Arkeonews.

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Храм Афины, посвященный богине мудрости, был построен во II веке до н. э. в период эллинизма, когда Сиде процветал как ключевой средиземноморский порт.

Расположенный у входа в древнюю гавань, храм был частью более крупного религиозного комплекса, включавшего расположенный рядом храм Аполлона — место, посвященное богу света и пророчеств. Его классический греческий дизайн, с высокими колоннами и сложными деталями, отражает художественные и духовные влияния того времени.

На протяжении веков храм переживал периоды упадка и реставрации. Когда-то он был центром религиозной активности, но впоследствии пришел в упадок, затмеваясь храмом Аполлона.

Многие посетители ошибочно полагали, что территория была посвящена исключительно Аполлону, не замечая не менее значимого присутствия святыни Афины. Теперь храм предлагает новый взгляд на преданность Сиде своим божествам-покровителям.

Когда-то храм был центром религиозной активности, но впоследствии пришел в упадок, затмеваясь храмом Аполлона Фото: АА

Реставрация, проходившая под наблюдением Министерства культуры и туризма, предусматривала восстановление оригинальных архитектурных элементов для воссоздания исторической целостности объекта.

Профессор Фериштах Аланьяли, который руководил раскопками в Сиде, отметил, что предыдущие реставрационные работы были медленными, но возобновленные инициативы с 2022 года ускорили прогресс.

Проект министерства "Наследие для будущего", начатый в 2023 году, сделал возможным широкие структурные исследования, возрождая исторический статус храма. Аланьяли отметил расположение храма в гавани, что демонстрировало роль Афины как хранительницы морской торговли и центральной фигуры в духовной жизни города.

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Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой официально открыл храм Афины, отметив его культурное значение. После возрождения храм стал ключевой достопримечательностью Сиде, которая предлагает посетителям глубже понять историческое и религиозное наследие города.

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