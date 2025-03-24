Датируется X-XIV веками: археологи раскопали древние могильники и поселения в Татарстане (фото)

В Татарстане археологи раскопали артефакты и остатки зданий, датируемые X-XIV веками н. э. Как отмечают ученые, находки связаны с домонгольским и золотоордынским периодами.

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Во время раскопок в Алексеевском районе Татарстана ученые обнаружили археологический комплекс с двумя могильниками и поселением времен булгарско-золотоордынского периода. Эти находки предоставляют ценную информацию о прошлом региона, особенно после распада Старой Великой Болгарии в VII веке, пишет Arkeonews.

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После распада Старой Великой Болгарии, болгары Котрага основали Волжскую Болгарию в среднем Поволжье со столицей в городе Болгар. Это новое государство стало важным торговым центром между Европой и Азией, пользуясь своим стратегическим расположением вдоль Волги. Однако в XIII веке Волжская Болгария была включена в состав Монгольской империи, став частью Улуса Джучи, позже известного как Золотая Орда.

Чиялыкская культура, распространенная в Поволжье с IX по XIII века, известна своими особыми обычаями погребения и сложным керамическим орнаментом Фото: Protection of Cultural Heritage of the Republic of Tatarstan

Во время раскопок, проведенных перед началом строительства автомагистрали, археологи обнаружили артефакты и остатки построек, датируемых X-XIV веками нашей эры. Согласно заявлению Государственного комитета Республики Татарстан, находки связаны с булгарским домонгольским и золотоордынским периодами, а также со следами чиялыкской культуры.

Во время раскопок, проведенных перед началом строительства автомагистрали, археологи обнаружили артефакты и остатки зданий, датируемых X-XIV веками нашей эры Фото: State committees of the Republic of Tatarstan

Эта культура, распространенная в Поволжье с IX по XIII век, известна своими особыми обычаями захоронения и сложным керамическим орнаментом. Археологические данные указывают на хорошо структурированное общество с развитым сельским хозяйством и торговыми сетями, которые связывали его с такими культурами, как хазары и Киевская Русь.

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На месте раскопок археологи нашли фрагменты керамики, кости, точильные камни и ямные захоронения. Исследователи также обнаружили артефакты конца XIX — начала XX века в южной части комплекса, что свидетельствует о более поздней поселенческой деятельности.

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