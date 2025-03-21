Самый старый и самый ценный: что известно об обнаруженном в пустыне Намибии затонувшем корабле (видео)

Одним из самых известных затонувших кораблей является Bom Jesus, португальское торговое судно. Хотя он затонул у берегов Африки, его обнаружили через 5 веков в пустыне Намибии из-за береговых оползней.

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В пустыне Намибии обнаружили корабль, который пролежал там более пяти веков, скрывая коллекцию золотых монет и хорошо сохранившихся артефактов. Идентифицированное как "Bom Jesus", португальское судно, исчезнувшее во время путешествия в Индию в 1533 году, позволяет заглянуть в морскую историю XVI века, пишет Arkeonews.

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Корабль обнаружили алмазоискатели в 2008 году, которые работали вдоль побережья Намибии. Веками скрытый под слоями песка, он содержал примерно 2000 золотых монет, а также массивные медные слитки. Хорошо сохранившийся груз дает важное представление о торговых сетях, которые соединяли Европу, Африку и Азию в эпоху Великих географических открытий.

Доктор Дитер Ноли, эксперт по морской археологии, отметил, что коварное побережье издавна известно кораблекрушениями. Однако находка сундука, наполненного золотыми монетами, подтвердила принадлежность корабля без всяких сомнений. Монеты, датированные началом XVI века, предоставили ценную информацию об экономических условиях и торговле в Португальской империи.

веками скрытый под слоями песка, он содержал примерно 2000 золотых монет, а также массивные медные слитки. Фото: Dieter Noli

Дополнительные раскопки обнаружили бронзовые чаши, пушки, навигационные инструменты и мушкет, которому, как считают, более 500 лет. Среди груза были серебряные монеты и слоновьи бивни, что демонстрирует разветвленность торговых путей того периода.

Эксперты предполагают, что "Bom Jesus" затонул, когда шторм подтолкнул его слишком близко к берегу, в результате чего он ударился о скалу и затонул. Со временем береговые оползни привели к тому, что корабль оказался в пустыне, сохранив артефакты в почти первозданном состоянии.

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Сейчас "Bom Jesus" считается самым старым и ценным кораблем, найденным вдоль западного побережья Африки к югу от Сахары. Сейчас обсуждается возможность создания музея, посвященного этим артефактам, чтобы будущие поколения имели возможность изучать историю корабля и его роль в мировой морской торговле.

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