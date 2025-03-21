Библейская история была правдива: раскрыты новые подробности о месте последней битвы ангелов и демонов (фото)

Израильские ученые обнаружили подтверждение библейской истории о битве египетского фараона и иудейского царя в Мегиддо. Исследователи нашли артефакты, свидетельствующие о присутствии египтян в конце VII века до н. э.

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Новые археологические находки в Мегиддо, Израиль, предоставляют доказательства, подтверждающие библейские рассказы о столкновении между израильским царем и египетским фараоном более 2600 лет назад. На этом месте, известном из Книги Откровения как место пророченной последней битвы, были найдены фрагменты керамики, свидетельствующие о присутствии египтян, пишет Live Science.

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Недавнее исследование под руководством археолога Исраэля Финкельштейна из Хайфского и Тель-Авивского университетов проанализировало древнюю глиняную посуду, найденную в Мегиддо. По словам ученого, значительное количество фрагментов египетской и греческой керамики было найдено в слое, датированном концом VII века до н. э.

Раскопки, ведущиеся с 1920-х годов, обнаружили более 20 археологических слоев, в том числе содержащий египетские и греческие артефакты Фото: Megiddo Expedition

Эти находки согласуются с историческими записями, которые указывают на то, что египетский фараон Нехо II находился в этом регионе во время правления иудейского царя Иосии. Исследователи определили происхождение керамики, изучив состав глины и стилистические особенности. Результаты подтверждают египетское присутствие в Мегиддо, что подкрепляет библейские рассказы.

Библейские источники описывают противостояние царя Иосии с фараоном Нехо II в Мегиддо в 609 г. до н. э., но свидетельства расходятся в том, была ли это битва или казнь. Ассаф Клейман из Университета Бен-Гуриона отметил, что Книга Царств представляет смерть Иосии как казнь, в то время как Книга Хроники описывает решающую битву.

Эти находки согласуются с историческими записями, которые указывают на то, что египетский фараон Нехо II находился в этом регионе во время правления иудейского царя Иосии Фото: Megiddo Expedition

Поскольку Книга Царств написана ближе к событиям, ученые считают ее рассказ более достоверным. Некоторые историки, в частности Джейкоб Райт из Университета Эмори и Райнхард Кратц из Геттингенского университета, предполагают, что Иосия, возможно, поехал в Мегиддо, чтобы встретиться с Нехо, и был казнен по неизвестным причинам.

Значительное количество фрагментов египетской и греческой керамики было найдено в слое, датированном концом VII века до н. э. Фото: Megiddo Expedition Значительное количество фрагментов египетской и греческой керамики было найдено в слое, датированном концом VII века до н. э. Фото: Megiddo Expedition

Мегиддо, ныне национальный парк к юго-востоку от Хайфы, был важным стратегическим местом, которое занимали различные цивилизации, в том числе ханаанейцы, израильтяне, ассирийцы и египтяне. Раскопки, ведущиеся с 1920-х годов, обнаружили более 20 археологических слоев, в том числе содержащий египетские и греческие артефакты.

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Это открытие подтверждает историческое утверждение, что Египет установил контроль над регионом после упадка неоассирийской власти в начале VII века до н. э. Связь между Мегиддо и концепцией "Армагеддона" могла возникнуть из-за преждевременной смерти Иосии, которая позже вдохновила апокалиптические пророчества о последней битве между добром и злом.

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