Использовали во время ритуальных оргий: что такое голубой лотос

Голубой лотос, известный своими психоактивными свойствами, играл важную роль в Древнем Египте. Это растение использовали во время ритуальных оргий, посвященных богине Хатор.

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В 1922 году археологи обнаружили гробницу Тутанхамона, в которой нашли его тело, украшенное лепестками голубого цветка. Эта кувшинка, известная как голубой лотос, имела значительную культурную и ритуальную ценность в Древнем Египте, в частности, благодаря своим психоактивным свойствам, пишет IFLScience.

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Историки долгое время связывали голубой лотос с поклонением Хатор, богине, связанной с любовью, весельем и опьянением. Древние тексты свидетельствуют, что последователи Хатор участвовали в религиозных фестивалях, которые длились несколько дней и включали музыку, танцы, алкоголь и секс.

Некоторые интерпретации предполагают, что посвященные использовали вино, настоянное на голубом лотосе, что усиливало его эффект. Подтверждением этой теории является древнеегипетский манускрипт, известный как Туринский папирус, который иллюстрирует присутствие цветка в интимных сценах, намекая на его ритуальное использование.

Научный анализ голубого лотоса(Nymphaea caerulea) подтвердил его психоактивные свойства, обнаружив такие соединения, как апоморфин и нуциферин. Эти вещества взаимодействуют с дофаминовыми и серотониновыми рецепторами, вызывая эффекты, изменяющие сознание.

Современная фармакология признает апоморфин средством для лечения определенных заболеваний, в частности эректильной дисфункции. За пределами Египта родственный вид, Nymphaea ampla, играл подобную роль в культуре майя, что заставило экспертов провести параллели между ритуальными практиками двух цивилизаций.

Кроме того, что голубой лотос ассоциировался с наслаждением и ритуалом, он имел и медицинское применение. Древнеегипетские тексты описывают его использование для лечения болезней пищеварения и печени. Растение также появляется в погребальных традициях, а упоминания в Книге Мертвых связывают его с темами перерождения и потусторонней жизни. Его присутствие в королевских гробницах свидетельствует о символической связи между правителями и божеством.

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Несмотря на свое историческое значение, аутентичный египетский голубой лотос становится все более редким. Экологические изменения, в частности строительство Асуанской плотины, серьезно повлияли на его естественную среду обитания. Хотя коммерческие продукты, продаваемые как голубой лотос, остаются популярными, недавние исследования показывают, что многие из них содержат совсем другой вид.

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