Суровые реалии Древнего Египта: археологи раскопали 2200-летние кандалы в золотых рудниках (фото)
Во время раскопок в Гоцци археологи нашли кандалы, которым 2200 лет. Эта находка подтверждает исторические рассказы об использовании труда военнопленных и преступников на золотых приисках.
Археологи нашли два набора железных кандалов на древнеегипетском золотом руднике, проливающих свет на суровые реалии, с которыми сталкивались те, кто работал во времена правления Птолемеев. Эта находка подтверждает исторические рассказы о заключенных и порабощенных рабочих, пишет Live Science.
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По словам Беранже Редона, археолога из Лаборатории истории и источников древних миров (HiSoMA) во Франции, кандалы подтверждают древние тексты, описывающие жизнь шахтеров в Египте. В этих рассказах говорится о военнопленных и осужденных преступниках, которых отправляли на шахты.
После завоевания Александра Македонского династия Птолемеев (305-30 гг. до н. э.) быстро расширила добычу полезных ископаемых, в частности самый северный из известных золотых рудников в Гоцци. На этом месте, действовавшем между 250 и 200 годами до н. э., находились жилые районы, улицы и бани.
Археологи обнаружили сотни фрагментов глиняной посуды, которые использовали для записей. Исследователи также нашли свидетельства того, что некоторые шахтеры получали заработную плату, а другие работали принудительно под строгим надзором.
Кандалы нашли в древнем складском помещении вместе с железными инструментами и остатками от обработки руды. Один набор включал семь колец на лодыжку, соединенных двумя звеньями, тогда как другой состоял из четырех звеньев и фрагментированных колец. Их дизайн очень напоминает кандалы из серебряных рудников Лауриона в Греции, что позволяет предположить перенос горного опыта из греческого мира в Египет.Важно
Как отмечает Редон, "эта находка предоставляет неоспоримое доказательство статуса шахтеров, которого мы не имели до сих пор". Это открытие не только углубляет понимание древних горных практик, но и демонстрирует эксплуатацию, которая сопровождала добычу ресурсов в древности.
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