Суворі реалії Стародавнього Єгипту: археологи розкопали 2200-річні кайдани в золотих копальнях (фото)

Під час розкопок у Гоцці археологи знайшли кайдани, яким 2200 років. Ця знахідка підтверджує історичні розповіді про використання праці військовополонених та злочинців на золотих копальнях.

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Археологи знайшли два набори залізних кайданів на давньоєгипетській золотій копальні, що проливають світло на суворі реалії, з якими стикалися ті, хто працював за часів правління Птолемеїв. Ця знахідка підтверджує історичні розповіді про ув'язнених і поневолених робітників, пише Live Science.

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За словами Беранже Редона, археолога з Лабораторії історії та джерел стародавніх світів (HiSoMA) у Франції, кайдани підтверджують давні тексти, що описують життя шахтарів у Єгипті. У цих розповідях йдеться про військовополонених та засуджених злочинців, яких відправляли на шахти.

Після завоювання Александра Македонського династія Птолемеїв (305-30 рр. до н. е.) швидко розширила видобуток корисних копалин, зокрема найпівнічнішу з відомих золотих копалень у Гоцці. На цьому місці, що діяло між 250 і 200 роками до н. е., знаходилися житлові райони, вулиці та лазні.

Кайдани знайшли в стародавньому складському приміщенні разом із залізними інструментами та залишками від обробки руди Фото: Bérangère Redon / French Archaeological Mission at the Eastern Desert; Antiquity Publications Ltd.

Археологи виявили сотні фрагментів глиняного посуду, які використовували для записів. Дослідники також знайшли свідчення того, що деякі шахтарі отримували заробітну плату, а інші працювали примусово під суворим наглядом.

Кайдани знайшли в стародавньому складському приміщенні разом із залізними інструментами та залишками від обробки руди. Один набір включав сім кілець на щиколотку, з'єднаних двома ланками, тоді як інший складався з чотирьох ланок і фрагментованих кілець. Їхній дизайн дуже нагадує кайдани зі срібних копалень Лауріона у Греції, що дозволяє припустити перенесення гірничого досвіду з грецького світу до Єгипту.

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Як зазначає Редон, "ця знахідка надає незаперечний доказ статусу шахтарів, якого ми не мали досі". Це відкриття не лише поглиблює розуміння давніх гірничих практик, але й демонструє експлуатацію, яка супроводжувала видобуток ресурсів у давнину.

Раніше Фокус писав про статуетку собаки, вирізьблену приблизно 3400 років тому. Цей артефакт був частиною приватної колекції Говарда Картера, археолога, відомого відкриттям гробниці Тутанхамона у 1922 році.

Також ми розповідали про стародавню гробницю, яку виявили у Греції. Під час розкопок археологи знайшли численні артефакти, зокрема золотий перстень з зображенням Аполлона.