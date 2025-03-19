Захована від усіх: археологи виявили гробницю невідомого фараона на горі Анубіса (фото)

Під час розкопок на горі Анубіса, відомій царськими похованнями єгипетських правителів, археологи виявили досі невідому гробницю. Дослідники вважають, що вона належала фараону часів Другого проміжного періоду.

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У Єгипті археологи виявили царську гробницю, датовану Другим проміжним періодом (1700-1550 рр. до н. е.), у некрополі на горі Анубіса. Цей регіон, розташований у єгипетській провінції Сохаг, відігравав значну роль у королівських поховальних традиціях, пише Heritage Daily.

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За даними єгипетського Міністерства туризму і старожитностей, розкопки виявили вапнякову поховальну камеру, оточену склепіннями з сирцевої цегли. Розташована на глибині семи метрів під землею, гробниця являє собою п'ятиметрову конструкцію з написами біля входу, що стосуються богинь Ісіди та Нефтиди. Усередині залишки жовтих смуг написів свідчать про те, що ім'я фараона колись було записане ієрогліфами, хоча значна частина тексту з часом погіршилася.

Розташована на глибині семи метрів під землею, гробниця являє собою п'ятиметрову конструкцію з написами біля входу, що стосуються богинь Ісіди та Нефтиди Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Доктор Джозеф Вагнер з Університету Пенсильванії, який керував розкопками, наголосив на архітектурній схожості цієї нещодавно відкритої гробниці з гробницею Восерібре Сенебкая, правителя того ж періоду, місце поховання якого знайшли в 2014 році. Ці знахідки сприяють подальшому дослідженню політичного ландшафту Стародавнього Єгипту, проливаючи світло на поховальні звичаї регіональних правителів.

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Доктор Мохамед Ісмаїл Халед, генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей, відзначив важливість цього відкриття для розуміння царських поховань тієї епохи. Знахідка поповнює зростаючий масив знань про складну динаміку єгипетського правління під час Другого проміжного періоду.

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