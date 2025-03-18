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Таємниці першої держави Піренейського півострова: археологи встановили кордони Ель-Аргара (фото)

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Фото: Wikimedia Commons | Нещодавно археологи визначили економічні та політичні кордони Ель-Аргара, першої держави на Піренейському півострові

Завдяки кераміці бронзового віку, вчені змогли дізнатися, як поширювався вплив Ель-Аргара, першої держави на Піренейському півострові. Це дослідження стало основою для подальшого вивчення кордонів інших стародавніх цивілізацій.

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Нещодавні археологічні дослідження визначили економічні та політичні кордони Ель-Аргара, першої держави на Піренейському півострові, яка існувала близько 4000 років тому. Вчені дослідили, як ця цивілізація бронзової доби взаємодіяла з сусідніми спільнотами, що мали менш централізовані структури, пише Arkeonews.

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Для цього вчені з Автономного університету Барселони (UAB) та Інституту соціальної антропології Макса Планка проаналізували виробництво та розповсюдження кераміки в північній провінції Мурсія. Простеживши рух керамічних виробів, дослідники реконструювали моделі взаємодії між Ель-Аргаром і сусідніми поселеннями в Ла-Манчі та Валенсії. Ці обміни вплинули на економічні практики та зміцнили соціальну ієрархію в регіоні.

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Простеживши рух керамічних виробів, дослідники реконструювали моделі взаємодії між Ель-Аргаром і сусідніми поселеннями в Ла-Манчі та Валенсії
Фото: Universitat Autónoma de Barcelona

Результати дослідження вказують на те, що керамічне виробництво суттєво відрізнялося в різних районах. У південній частині басейну річки Сегура на поселеннях переважала аргарська кераміка, що свідчить про контрольовану мережу дистрибуції.

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Поєднання археологічних досліджень, петрографічного аналізу та географічних інформаційних систем дозволило скласти детальну карту обігу кераміки
Фото: J.A. Soldevilla/ASOME-UAB

На противагу цьому, на північних поселеннях були численні невеликі майстерні, які використовували місцеву глину, що вказує на відмінні економічні системи. Ця відмінність демонструє асиметричні відносини між Ель-Аргаром і сусідніми групами, де контроль поширювався не лише на стратегічні ресурси, такі як метали, але й на повсякденні речі, такі як кераміка.

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Поєднання археологічних досліджень, петрографічного аналізу та географічних інформаційних систем дозволило скласти детальну карту обігу кераміки. Такий підхід створює основу для вивчення доісторичних кордонів в інших культурах, таких як Унетицька культура в Центральній Європі та мінойська цивілізація на Криті.

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