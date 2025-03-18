Таємниці першої держави Піренейського півострова: археологи встановили кордони Ель-Аргара (фото)

Завдяки кераміці бронзового віку, вчені змогли дізнатися, як поширювався вплив Ель-Аргара, першої держави на Піренейському півострові. Це дослідження стало основою для подальшого вивчення кордонів інших стародавніх цивілізацій.

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Нещодавні археологічні дослідження визначили економічні та політичні кордони Ель-Аргара, першої держави на Піренейському півострові, яка існувала близько 4000 років тому. Вчені дослідили, як ця цивілізація бронзової доби взаємодіяла з сусідніми спільнотами, що мали менш централізовані структури, пише Arkeonews.

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Для цього вчені з Автономного університету Барселони (UAB) та Інституту соціальної антропології Макса Планка проаналізували виробництво та розповсюдження кераміки в північній провінції Мурсія. Простеживши рух керамічних виробів, дослідники реконструювали моделі взаємодії між Ель-Аргаром і сусідніми поселеннями в Ла-Манчі та Валенсії. Ці обміни вплинули на економічні практики та зміцнили соціальну ієрархію в регіоні.

Простеживши рух керамічних виробів, дослідники реконструювали моделі взаємодії між Ель-Аргаром і сусідніми поселеннями в Ла-Манчі та Валенсії Фото: Universitat Autónoma de Barcelona

Результати дослідження вказують на те, що керамічне виробництво суттєво відрізнялося в різних районах. У південній частині басейну річки Сегура на поселеннях переважала аргарська кераміка, що свідчить про контрольовану мережу дистрибуції.

Поєднання археологічних досліджень, петрографічного аналізу та географічних інформаційних систем дозволило скласти детальну карту обігу кераміки Фото: J.A. Soldevilla/ASOME-UAB

На противагу цьому, на північних поселеннях були численні невеликі майстерні, які використовували місцеву глину, що вказує на відмінні економічні системи. Ця відмінність демонструє асиметричні відносини між Ель-Аргаром і сусідніми групами, де контроль поширювався не лише на стратегічні ресурси, такі як метали, але й на повсякденні речі, такі як кераміка.

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Поєднання археологічних досліджень, петрографічного аналізу та географічних інформаційних систем дозволило скласти детальну карту обігу кераміки. Такий підхід створює основу для вивчення доісторичних кордонів в інших культурах, таких як Унетицька культура в Центральній Європі та мінойська цивілізація на Криті.

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