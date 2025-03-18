Тайны первого государства Пиренейского полуострова: археологи установили границы Эль-Аргара (фото)

Благодаря керамике бронзового века, ученые смогли узнать, как распространялось влияние Эль-Аргара, первого государства на Пиренейском полуострове. Это исследование стало основой для дальнейшего изучения границ других древних цивилизаций.

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Недавние археологические исследования определили экономические и политические границы Эль-Аргара, первого государства на Пиренейском полуострове, которое существовало около 4000 лет назад. Ученые исследовали, как эта цивилизация бронзового века взаимодействовала с соседними сообществами, которые имели менее централизованные структуры, пишет Arkeonews.

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Для этого ученые из Автономного университета Барселоны (UAB) и Института социальной антропологии Макса Планка проанализировали производство и распространение керамики в северной провинции Мурсия. Проследив движение керамических изделий, исследователи реконструировали модели взаимодействия между Эль-Аргаром и соседними поселениями в Ла-Манче и Валенсии. Эти обмены повлияли на экономические практики и укрепили социальную иерархию в регионе.

Проследив движение керамических изделий, исследователи реконструировали модели взаимодействия между Эль-Аргаром и соседними поселениями в Ла-Манче и Валенсии Фото: Universitat Autónoma de Barcelona

Результаты исследования указывают на то, что керамическое производство существенно отличалось в разных районах. В южной части бассейна реки Сегура на поселениях преобладала аргарская керамика, что свидетельствует о контролируемой сети дистрибуции.

Сочетание археологических исследований, петрографического анализа и географических информационных систем позволило составить подробную карту оборота керамики Фото: J.A. Soldevilla/ASOME-UAB

В противоположность этому, на северных поселениях были многочисленные небольшие мастерские, которые использовали местную глину, что указывает на отличные экономические системы. Это различие демонстрирует асимметричные отношения между Эль-Аргаром и соседними группами, где контроль распространялся не только на стратегические ресурсы, такие как металлы, но и на повседневные вещи, такие как керамика.

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Сочетание археологических исследований, петрографического анализа и географических информационных систем позволило составить подробную карту оборота керамики. Такой подход создает основу для изучения доисторических границ в других культурах, таких как Унетицкая культура в Центральной Европе и минойская цивилизация на Крите.

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