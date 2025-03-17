Поставить точку в библейской истории: найденный ковчег Ноя все еще скрывает тайны

Ученые считают, что нашли подтверждение того, что геологическое образование Дурупинар в Турции является остатками Ноева ковчега. Однако не все исследователи с этим соглашаются.

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Эксперты исследовали Дурупинар, образование в форме лодки, расположенном неподалеку от горы Арарат, связанной с библейской легендой о Всемирном потопе. По мнению ученых, это сооружение было затоплено во время мощного потопа около 5 000 лет назад, и с 2021 года оно находится под научным исследованием, пишет Arkeonews.

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Команда, состоящая из специалистов Стамбульского технического университета, Университета Агры Ибрагима Чечена и Университета Эндрюса в США, исследовала геологическую особенность длиной примерно 164 метра. Эти размеры похожи на библейское описание, в котором указано, что Ноев ковчег был "300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту".

Сначала исследователи собрали почти 30 образцов горных пород и почвы с места находки. Лабораторные тесты в Стамбульском техническом университете обнаружили следы глиноподобных веществ, морских отложений и остатков морских обитателей, таких как моллюски. Эти находки датируются периодом от 3,500 до 5,000 лет назад, что совпадает с периодом энеолита — эпохой, которая совпадает с временными границами истории о потопе, записанной в Бытие 6:14-16.

Профессор Фарук Кайя, проректор Университета Агри Ибрагим Чечен и ведущий участник исследования, заявил: "Согласно предварительным результатам, считается, что в этом регионе человек жил еще со времен энеолита". Он отметил необходимость дальнейших исследований на прилегающих территориях, которые исторически входили в состав Месопотамии.

Кораблеподобная форма формации Дурупинар продолжает интриговать исследователей, даже несмотря на то, что многие геологи утверждают, что это естественная структура. Несмотря на такой скептицизм, команда продолжает собирать больше доказательств. Их выводы были впервые представлены на 7-м Международном симпозиуме, посвященном горе Арарат и Ноевому ковчегу, который состоялся в конце 2023 года.

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Хотя идентификация этого образования как Ноева ковчега остается предметом дискуссий, исследователи утверждают, что их открытия создают основу для дальнейших исследований. Они рассматривают библейский рассказ не только как религиозный текст, но и как возможную запись исторических событий.

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