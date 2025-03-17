От храма до крепости: какие тайны скрывает одна из самых известных достопримечательностей Перу (фото)

Саксайваман — это древняя крепость в Перу, известная точностью подгонки известняковых мегалитов, из которых построены укрепления. Однако перед тем как стать крепостью, это было место поклонения Богу Солнца инков.

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Расположенная на окраине Куско, Перу, древняя крепость Саксайваман демонстрирует изобретательность цивилизации, которая процветала много веков назад. Построенный в XV веке, этот комплекс является свидетельством инженерного мастерства инков, пишет Arkeonews.

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Саксайваман известен своей конструкцией, состоящей из точно обтесанных камней, собранных без раствора. Это место, когда-то важный религиозный и церемониальный центр, играло важную роль в обществе инков, прежде чем превратиться в военную крепость во время испанского завоевания.

Зигзагообразные стены, высокие террасы и панорамные виды способствуют тому, что это место считается одним из величайших памятников доколумбовой архитектуры. Эксперты до сих пор очарованы техникой, которую использовали для транспортировки и установки этих массивных камней, некоторые из которых превышают 100 тонн, с такой точностью, что между ними не может пройти даже лезвие.

Эксперты до сих пор очарованы техникой, которую использовали для транспортировки и установки этих массивных камней, некоторые из которых превышают 100 тонн, с такой точностью, что между ними не может пройти даже лезвие. Фото: Wikipedia

Историки считают, что это место изначально служило местом поклонения Инте, Богу Солнца. По своему значению оно конкурировало с храмом Кориканча, что делало его центральным местом для религиозных церемоний. Однако после прихода испанцев его функция изменилась, поскольку Саксайваман стал важным оборонительным сооружением в противостоянии с колониальными войсками.

Историки считают, что это место изначально служило местом поклонения Инте, Богу Солнца. Фото: Wikipedia

Остатки башен, туннелей и площадей намекают на сложное взаимодействие между духовными и военными целями. Некоторые исследователи предполагают, что стратегическое планирование комплекса соответствует небесным структурам, что еще больше подчеркивает глубокую связь между инками и их окружением.

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Помимо своего исторического и архитектурного значения, Саксайваман остается культурным символом современного Перу. Он служит сценой для Инти Райми, ежегодного Фестиваля Солнца, который празднует традиции инков и чтит длительное наследие цивилизации. Сегодня посетители могут исследовать монументальные стены, подземные ходы и церемониальные платформы.

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