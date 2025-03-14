Искали следы древних людей: археологи сделали неожиданное открытие в Богом забытой пещере

Во время раскопок на западе Ирана археологи нашли следы проживания древних людей и неандертальцев в пещере Гамари. Среди находок ученых есть каменные инструменты, фрагменты керамики и кости животных.

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Во время раскопок в Иране археологи обнаружили новые доказательства проживания древних людей в пещере Гамари, расположенной в провинции Лурестан. Открытие позволяет предположить, что пещера была заселена между 40 000 и 80 000 лет назад, что меняет понимание доисторической жизни в регионе, пишет Arkeonews.

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Недавние раскопки на этом месте, которые начались 12 февраля, обнаружили различные артефакты, в частности каменные инструменты, кости животных и фрагменты керамики. Глава Департамента культурного наследия, туризма и ремесел Лурестана Ата Хассанпур подтвердила, что находки указывают на присутствие неандертальцев в этом регионе. Среди найденных объектов — орудия труда из камня, останки убитых животных, таких как горные козлы и олени, а также следы использования огня.

Длинная история использования пещеры человеком была впервые исследована в 1965 году американским археологом Фрэнком Холом, а позже, в 2011 году, Бехрузом Базгиром Фото: Fereidoun Biglari

На этом месте также удалось найти разрисованные и красные глиняные черепки периода энеолита, которым более 5500 лет. Эти артефакты указывают на то, что пещера продолжала служить убежищем для пастухов еще долго после ее первоначального заселения.

Кроме того, находки железного века, селевкидского и парфянского периодов свидетельствуют о длительном использовании пещеры местными жителями. Скальное укрытие неподалеку, которое, вероятно, использовали вместе с пещерой Гамари, предоставило дополнительные подсказки о модели жилья от среднего палеолита до энеолита.

Соня Шидранг из Университета Шахид Бехешти подчеркнула важность этих открытий, отметив, что фрагменты керамики, в частности расписанная поливная и красная посуда, указывают на раннюю скотоводческую деятельность в этой местности. Долгую историю использования пещеры человеком впервые исследовали в 1965 году американский археолог Фрэнк Холл, а позже, в 2011 году, Бехруз Базгир.

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Последние находки подтверждают важность пещеры для понимания культурной и биологической эволюции человеческих популяций в Иране и на Ближнем Востоке в целом Признанная объектом национального наследия в 2001 году, пещера Гамари продолжает оставаться важным источником информации о доисторической жизни региона.

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