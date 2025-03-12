Нашли с помощью дронов: румынские исследователи обнаружили древние укрепления
В уезде Нямц ученые обнаружили древние укрепления поселения, датированные энеолитом и бронзовым веком.
Археологи обнаружили древние укрепленные поселения, которым 5000 лет, в румынском уезде Нямц с помощью передовой технологии LiDAR. Эти находки дают новое представление о ранних оборонительных сооружениях в регионе, пишет Heritage Daily.
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Открытие удалось сделать благодаря совместному исследованию с участием компаний Geocad Services, Geo Edu Lab и Национального института исследований и разработок по физике Земли. Используя лидар (LiDAR), установленный на дронах, исследователи просканировали густые лесные массивы вблизи Таргу-Нямц, обнаружив ранее неизвестные поселения эпохи энеолита и бронзового века.
Профессор Василе Диакону из Национального музейного комплекса Нямц объяснил, что укрепленные места были стратегически размещены на возвышенной местности, откуда открывался широкий обзор и обеспечивалась естественная защита.
Поселение укрепили рвами и земляными насыпями для усиления безопасности. Полевые исследования показали, что некоторые рвы простирались на несколько сотен метров, что свидетельствует о значительных человеческих усилиях при их строительстве.Важно
Эту же технологию LiDAR также применили для изучения Цитадели Нямцу, средневековой крепости, построенной в XIV веке во времена правления Петра I Молдавского. Собранные данные помогут сохранить историческую ценность объекта и предоставить новую археологическую документацию.
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