Особый груз: у побережья Турции исследователи нашли затонувший корабль из Газы (фото)

Неподалеку от Анталии исследователи обнаружили затонувший корабль, который датируется IX-X веками н.э. По мнению ученых, судно перевозило груз оливкового масла из Газы.

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У побережья Турции недавно обнаружили средневековый корабль, затонувший вблизи Анталии. На нем исследователи обнаружили груз из Газы, что делает эту находку особенно примечательной, пишет Arkeonews.

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Команда археологов под руководством доцента Хакана Ониза провела раскопки в рамках проекта "Наследие для будущего", инициативы, поддержанной Министерством культуры и туризма. Этот проект является частью инициативы по созданию Музея подводной археологии в Кемере.

Исследователи обнаружили груз из Газы Фото: DHA

Корабль, который, по оценкам, датируется IX-X веком нашей эры, перевозил ценный груз, что дает представление об исторических торговых путях. По словам доцента Ониза, судно идентифицировали как филистимлянский корабль, перевозивший оливковое масло из Газы.

"Около 1100 лет назад эта территория была хорошо известна своим производством оливкового масла. Этот корабль, загруженный амфорами с оливковым маслом, вероятно, попал в шторм вблизи Каша, ударился о подводную скалу и затонул", — пояснил ученый. Ониз отметил, что древние торговые суда в основном перевозили оливковое масло и вино, но одна амфора, в частности, стала особенно примечательной находкой.

Археологи определили происхождение корабля по четкой типологии его амфор, которые имели характеристики, уникальные для палестинской керамики. Открытие неповрежденных оливковых косточек внутри этих амфор является беспрецедентным для Турции.

Хотя такие находки добавляли в исторические документы, их никогда раньше не извлекали из подводных раскопок в этом регионе. Используя роботизированные технологии, исследователи осторожно извлекли артефакты и провели последний год, изучая их. Доцент Ониз отметил роль оливок в древнем морском выживании.

"Более 5 000 лет моряки Средиземноморья полагались на оливки как на ключевой источник пищи. Их способность оставаться съедобными в течение длительного времени, даже в морской воде, сделала их необходимым продуктом для длительных путешествий", — заявил он.

Кроме оливок, древние корабли часто перевозили на борту живых животных и пшеницу, которую можно было перерабатывать в муку и выпекать хлеб.

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Оливковые косточки, поднятые с затонувшего корабля, будут выставлены в Средиземноморском музее водной археологии в Кемере, где уже идет подготовка к созданию музея под эгидой Министерства культуры и туризма.

Ранее Фокус писал о затонувшем корабле, обнаруженном у побережья Швеции. Он является самым старым из найденных в Скандинавском регионе судов с резным корпусом.

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