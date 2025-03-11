Особливий вантаж: біля узбережжя Туреччини дослідники знайшли затонулий корабель з Гази (фото)

Неподалік від Анталії дослідники виявили затонулий корабель, який датується IX-X століттями н.е. На думку вчених, судно перевозило вантаж оливкової олії з Гази.

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Біля узбережжя Туреччини нещодавно виявили середньовічний корабель, що затонув поблизу Анталії. На ньому дослідники виявили вантаж з Гази, що робить цю знахідку особливо примітною, пише Arkeonews.

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Команда археологів під керівництвом доцента Хакана Оніза провела розкопки в межах проєкту "Спадщина для майбутнього", ініціативи, підтриманої Міністерством культури й туризму. Цей проєкт є частиною ініціативи зі створення Музею підводної археології в Кемері.

Дослідники виявили вантаж з Гази Фото: DHA

Корабель, який, за оцінками, датується IX-X століттям нашої ери, перевозив цінний вантаж, що дає уявлення про історичні торгові шляхи. За словами доцента Оніза, судно ідентифікували як філістимлянський корабель, що перевозив оливкову олію з Гази.

"Близько 1100 років тому ця територія була добре відома своїм виробництвом оливкової олії. Цей корабель, завантажений амфорами з оливковою олією, ймовірно, потрапив у шторм поблизу Каша, вдарився об підводну скелю і затонув", — пояснив вчений. Оніз зазначив, що стародавні торгові судна здебільшого перевозили оливкову олію і вино, але одна амфора, зокрема, стала особливо примітною знахідкою.

Археологи визначили походження корабля за чіткою типологією його амфор, які мали характеристики, унікальні для палестинської кераміки. Відкриття неушкоджених оливкових кісточок всередині цих амфор є безпрецедентним для Туреччини.

Хоча такі знахідки додавали в історичні документи, їх ніколи раніше не витягували з підводних розкопок у цьому регіоні. Використовуючи роботизовані технології, дослідники обережно витягли артефакти і провели останній рік, вивчаючи їх.Доцент Оніз відзначив роль оливок у давньому морському виживанні.

"Понад 5 000 років моряки Середземномор'я покладалися на оливки як на ключове джерело їжі. Їх здатність залишатися їстівними протягом тривалого часу, навіть у морській воді, зробила їх необхідним продуктом для тривалих подорожей", — заявив він.

Окрім оливок, стародавні кораблі часто перевозили на борту живих тварин і пшеницю, яку можна було переробляти на борошно і випікати хліб.

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Оливкові кісточки, підняті з затонулого корабля, будуть виставлені в Середземноморському музеї водної археології в Кемері, де вже триває підготовка до створення музею під егідою Міністерства культури і туризму.

Раніше Фокус писав про затонулий корабель, виявлений біля узбережжя Швеції. Він є найстарішим зі знайдених у Скандинавському регіоні суден із різьбленим корпусом.

Також ми розповідали про масштабні розкопки у Синьцзяні, Китай. Вчені знайшли численні артефакти різних епох, які охоплюють тисячі років.