Найдавніше місто бронзового віку: археологи провели масштабні розкопки у Синьцзяні (фото)

Під час розкопок у Синьцзяні, Китай, археологи зробили численні відкриття, які розкривають роль регіону у розвитку торгівельних мереж минулого. Вчені знайшли численні артефакти різних епох, які охоплюють тисячі років.

Related video

Нещодавні розкопки в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю дозволили по-новому поглянути на історичне значення регіону та його роль у давніх торгівельних мережах. Дослідники виявили артефакти, які розкривають минуле регіону та зв'язки з цивілізаціями Євразії, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За останній рік Інститут культурних реліквій і археології в Синьцзяні здійснював нагляд за 135 проєктами, включаючи обстеження і розкопки, для підтримки великих інфраструктурних розробок.

Крім того, 15 цільових розкопок було проведено у співпраці з такими установами, як Інститут археології Китайської академії суспільних наук, повідомив Лі Веньін, директор інституту, під час січневої прес-конференції.

Знахідки охоплюють різні періоди, від бронзового віку до династії Юань (1271-1368), пропонуючи глибше розуміння ранніх поселень, культурних обмінів і релігійного розмаїття в регіоні. На археологічній ділянці Хуста в повіті Веньцюань дослідники розкопали ніж зі сплаву олова і бронзи, один з найдавніших бронзових артефактів, знайдених у Китаї.

Це місце, розташоване біля підніжжя Алтайських гір, займає велику територію з руїнами стародавніх споруд, поховань і оборонних форпостів, яким приблизно 3600 років.

Храм Моер у Кашгарі, який, як вважають, був заснований у III столітті, надав нові подробиці про раннє поширення буддизму в Китаї Фото: China Daily

Нещодавно відкрите кладовище, розташоване приблизно за 2 кілометри на південний схід від центральних руїн, має вік від 4 600 до 4 800 років, що робить його одним із найдавніших відомих місць бронзового віку в Синьцзяні. Могильник складається з прямокутного обнесеного каменем кургану розміром 23 на 25 метрів і висотою 1,2 метра, орієнтованого трохи на південь від заходу.

До цього відкриття подібні поховання середини бронзового віку знаходили переважно в горах Алтаю, майже за 1000 кілометрів від Хусти. Могила з Хусти розширює відомі рамки таких поховальних практик до західних гір Тянь-Шаню, поглиблюючи розуміння раннього культурного розвитку регіону.

Артефакти, знайдені на цьому місці, включають глиняний посуд, дерев'яні предмети, кам'яні скіпетри, наконечники стріл і декоративні предмети, що ілюструють багату культурну спадщину. Поселення Хуста є частиною ширшої мережі пам'яток бронзового віку в басейні річки Бортала — території, відомої своїми взаємодіями між Центральною Азією і внутрішнім Китаєм.

Розкопки з 2016 року також виявили останки ранніх одомашнених коней, а молекулярний аналіз підтвердив їхню присутність серед найдавніших знайдених у Китаї. Залишки проса і пшениці, а також керамічні вироби, пов'язані з Андронівською культурою, вказують на те, що торгівельні та культурні зв'язки в Євразійському степу були вже добре налагоджені в XVII столітті до нашої ери.

Артефакти, знайдені на цьому місці, включають глиняний посуд, дерев'яні предмети, кам'яні скіпетри, наконечники стріл і декоративні предмети, що ілюструють багату культурну спадщину Фото: China Daily

Археологія також принесла значні відкриття в Синьцзяні. Розкопки руїн Ушитуер у місті Кука, що датуються періодом правління династій Вей, Цзінь і Тан, виявили фрагменти буддійських статуй і фресок, що підкреслюють ранній буддійський вплив у регіоні.

Руїни Бейтінга, раніше відомого як місто Башбалік, були визначені як важливий політичний і культурний центр уздовж Шовкового шляху, а триваючі розкопки, як очікується, дозволять дізнатися більше про його історичний розвиток.

Храм Моер у Кашгарі, який, як вважають, заснований у III столітті, надав нові подробиці про раннє поширення буддизму в Китаї, демонструючи архітектурні елементи, що зазнали впливу Центральних рівнин.

Важливо

Таке не повториться до 2040 року: по всьому світу спостерігали унікальне явище (фото)

Оскільки археологічні дослідження в Синьцзяні тривають, наступні проєкти будуть зосереджені на руїнах стародавнього міста Лулан і залишках стародавнього Куча, що ще більше розширить знання про історичну складність регіону.

Раніше Фокус писав про таємниці, які приховувала древня кельтська прикраса. Дослідники вважають, що на золотій лунулі зображено календар кельтів.

Також ми розповідали про нещодавнє відкриття у Німеччині. Поблизу Гальберштадта археологи розкопали стародавній менгір, якому тисячі років.