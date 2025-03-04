Відігравав важливу роль: археологи виявили рідкісний менгір поблизу Гальберштадта

У Німеччині археологи виявили древню пам’ятку, пов’язану з культурою Баальберг, представники якої жили у четвертому тисячолітті до н. е. На думку вчених, виявлений менгір міг бути стародавнім орієнтиром.

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Під час нещодавніх розкопок у німецькому регіоні Саксонія-Ангальт археологи виявили рідкісну стародавню кам'яну пам'ятку. Дослідники виявили великий вертикальний камінь, відомий як менгір, поблизу міста Гальберштадт, де такі споруди — справжня рідкість, пише Heritage Daily.

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Команда з Державного управління охорони пам'яток і археології Саксонії-Ангальт виявила менгір на північний схід від Гальберштадта, у Вармхольцберзі. Раніше на цьому місці вдалося розкопати структурні аномалії на зернових полях, які спочатку вважалися залишками замку Вітеке, зруйнованого у 1140 році нашої ери.

Однак аерофотозйомка 1990-х років виявила складну систему ровів, яку пізніше пов'язали з культурою Баальберг — підгрупою культури лійчастого посуду, що датується четвертим тисячоліттям до нашої ери. Нещодавні розкопки виявили масивну плиту з пісковику, яку привезли з кар'єру щонайменше за п'ять кілометрів від місця знахідки.

Плиту пірамідальної форми, заввишки 1,74 метра, ідентифікували як менгір, що, ймовірно, слугував орієнтиром на вершині хребта до того, як його навмисно вивезли та поховали. Експерти припускають, що камінь відігравав значну роль у культурному ландшафті комплексу Вармгольцберг.

У якийсь момент в давнину пізніша група, можливо, з іншими віруваннями, перемістила менгір у рів. Цей акт міг бути ритуальним, оскільки всі відомі прикрашені менгіри в центральній Німеччині були подібним чином переміщені та інтегровані в пізніші місця поховань. Мета цих переміщень залишається предметом дослідження, причому теорії варіюються від релігійних зрушень до спроб перепрофілювання давніх маркерів.

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Це відкриття додає цінних відомостей про доісторичні традиції та розвиток культурних практик ранніх суспільств у центральній Німеччині. Продовжуючи дослідження, археологи прагнуть дізнатися більше про значення менгірів та їхню роль у давньоєвропейських спільнотах.

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