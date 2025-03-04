Играл важную роль: археологи обнаружили редкий менгир вблизи Гальберштадта

В Германии археологи обнаружили древний памятник, связанный с Баальбергской культурой, представители которой жили в четвертом тысячелетии до н. э. По мнению ученых, обнаруженный менгир мог быть древним ориентиром.

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Во время недавних раскопок в немецком регионе Саксония-Анхальт археологи обнаружили редкую древнюю каменную достопримечательность. Исследователи обнаружили большой вертикальный камень, известный как менгир, вблизи города Гальберштадт, где такие сооружения — настоящая редкость, пишет Heritage Daily.

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Команда из Государственного управления охраны памятников и археологии Саксонии-Анхальт обнаружила менгир к северо-востоку от Гальберштадта, в Вармхольцберге. Ранее на этом месте удалось раскопать структурные аномалии на зерновых полях, которые первоначально считались остатками замка Витеке, разрушенного в 1140 году нашей эры.

Однако аэрофотосъемка 1990-х годов обнаружила сложную систему рвов, которую позже связали с Баальбергской культурой — подгруппой культуры воронковидных кубков, датируемой четвертым тысячелетием до нашей эры. Недавние раскопки обнаружили массивную плиту из песчаника, которую привезли из карьера по меньшей мере в пяти километрах от места находки.

Плиту пирамидальной формы, высотой 1,74 метра, идентифицировали как менгир, который, вероятно, служил ориентиром на вершине хребта до того, как его намеренно вывезли и похоронили. Эксперты предполагают, что камень играл значительную роль в культурном ландшафте комплекса Вармгольцберг.

В какой-то момент в древности более поздняя группа, возможно, с другими верованиями, переместила менгир в ров. Этот акт мог быть ритуальным, поскольку все известные украшенные менгиры в центральной Германии были подобным образом перемещены и интегрированы в более поздние места захоронений. Цель этих перемещений остается предметом исследования, причем теории варьируются от религиозных сдвигов до попыток перепрофилирования древних маркеров.

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Это открытие добавляет ценных сведений о доисторических традициях и развитии культурных практик ранних обществ в центральной Германии. Продолжая исследования, археологи стремятся узнать больше о значении менгиров и их роли в древнеевропейских сообществах.

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