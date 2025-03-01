Сыграла ключевую ролу в формировании Европы: что известно о Егнатиевой дороге (фото)

Эгнатиева дорога, построенная между 146 и 120 годами до н. э., стала одним из ключевых маршрутов Римской империи. Несмотря на ее возраст, некоторые части этого пути до сих пор используют.

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Виа Эгнация, или Эгнатиева дорога, была главной римской дорогой, простиравшейся на огромное расстояние, соединяя побережье Адриатического моря с Византией, ныне известной как Стамбул. Будучи продолжением Аппиевой дороги, одной из древнейших и важнейших дорог Рима, она играла ключевую роль, усиливая торговлю и военные перемещения по всей империи, пишет GreekReporter.

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Хотя римская культура часто ассоциируется с изысканными мозаиками и мраморными скульптурами, разветвленная сеть дорог сыграла важную роль в долговременном влиянии римлян.

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Строительство и инженерия

Построенная между 146 и 120 годами до н. э., Виа Эгнация названа в честь Гнея Эгнация, римского сенатора, который наблюдал за ее строительством. Его пребывание в должности проконсула Македонии началось после завоевания Римом региона в 148 году до н.э. во время Четвертой македонской войны.

Эгнатиева дорога простиралась примерно на 1120 километров, хотя самые восточные ее части могли завершить через десятилетия после того, как Эгнаций руководил Македонией, некоторые ее фрагменты построить поверх более ранней военной дороги между Иллирией и Византией.

Дорога шириной около шести метров построена с использованием передовых римских инженерных технологий. Геодезические инструменты и маяки использовали для того, чтобы сделать путь максимально прямым и ровным.

Ключевой маршрут и стратегические города

Виа Эгнация была первой магистралью, пересекшей Балканский полуостров Фото: Wikimedia Commons

Виа Эгнация соединяла важнейшие городские центры Иллирии, Северной Греции и Фракии, способствуя как торговле, так и военной логистике. В самой западной точке пути находился Диррахий (современная Албания), жизненно важный узел рядом с греческим городом Аполлония.

Основными городами на маршруте были Салоники, Амфиполь, Филиппины, Неаполь и Пелла, родина Александра Македонского и бывшая столица Македонского царства.

Восточной конечной точкой стала Византия, которая приобрела особое значение после того, как император Константин основал Константинополь в качестве новой столицы Римской империи в 330 году нашей эры.

Позже на въезде в город возвели триумфальную арку Золотые Ворота, через которую в город вела улица Эгнация. Византийские императоры после успешных военных кампаний возглавляли торжественную процессию по этой дороге, проходя через Золотые ворота в город.

Историческое значение

Учитывая свое стратегическое значение, Виа Эгнация была местом нескольких решающих военных противостояний. В 84 году до н. э. римский полководец Сулла преследовал войска Митридата VI Евпатора вдоль дороги.

Позже, в 48 году до н.э., победа Юлия Цезаря над Помпеем в битве при Диррахии обеспечила контроль над маршрутом. Дорога также сыграла определенную роль в гражданской войне между Марком Антонием и Октавианом против убийц Цезаря, Брута и Кассия.

Кроме своей военной роли, Виа Эгнация была ключевым маршрутом для раннехристианских миссионеров. Апостол Павел путешествовал по этой дороге во время своих странствий, распространяя учение в таких городах, как Салоники, Филиппы и Амфиполь.

Интересные факты

Части древней Виа Эгнация все еще используют сегодня

Части древней Виа Эгнация все еще используются сегодня, а некоторые участки включены в современные дороги в Греции и Албании, то есть более 2 тысяч лет.

Сегодня автомагистраль Эгнатия-Одос, или Автобан 2, проходит параллельно древнему пути, соединяя город Игуменица на северо-западе Греции с греческо-турецкой границей в номе Еврос. Это главный транспортный коридор, который соединяет Грецию с Албанией, Северной Македонией, Болгарией и Турцией, что делает ее важной для международной торговли.

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Дорога проходит через горные массивы Пинд и Родопы, где построено 76 тоннелей (общей длиной более 100 км) и 1650 мостов. Она также связана с 4 портами и 6 аэропортами.

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