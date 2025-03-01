Відграла ключову ролу у формуванні Європи: що відомо про Егнатієву дорогу (фото)

Егнатієва дорога, побудована між 146 і 120 роками до н. е., стала одним із ключових маршрутів Римської імперії. Попри її вік, деякі частини цього шляху досі використовують.

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Віа Егнатія, або Егнатієва дорога, була головною римською дорогою, що простягалася на величезну відстань, з'єднуючи узбережжя Адріатичного моря з Візантією, нині відомою як Стамбул. Будучи продовженням Аппієвої дороги, однієї з найдавніших і найважливіших доріг Риму, вона відігравала ключову роль, посилюючи торгівлю і військові переміщення по всій імперії, пише GreekReporter.

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Хоча римська культура часто асоціюється з вишуканими мозаїками та мармуровими скульптурами, розгалужена мережа доріг відіграла важливу роль у довготривалому впливі римлян.

Віа Егнатія була першою магістраллю, що перетнула Балканський півострів, і першою дорогою, побудованою римлянами за межами Італії

Будівництво та інженерія

Побудована між 146 і 120 роками до н. е., Віа Егнатія названа на честь Гнея Егнатія, римського сенатора, який наглядав за її будівництвом. Його перебування на посаді проконсула Македонії почалося після завоювання Римом регіону в 148 році до н.е. під час Четвертої македонської війни.

Егнатієва дорога простягалась приблизно на 1120 кілометрів, хоча найсхідніші її частини могли завершити через десятиліття після того, як Егнатій керував Македонією, деякі її фрагменти побудувати поверх більш ранньої військової дороги між Іллірією та Візантією.

Дорога шириною близько шести метрів побудована з використанням передових римських інженерних технологій. Геодезичні інструменти та маяки використовували для того, щоб зробити шлях максимально прямим і рівним.

Ключовий маршрут і стратегічні міста

Віа Егнатія була першою магістраллю, що перетнула Балканський півострів Фото: Wikimedia Commons

Віа Егнатія з'єднувала найважливіші міські центри Іллірії, Північної Греції та Фракії, сприяючи як торгівлі, так і військовій логістиці. У найзахіднішій точці шляху знаходився Діррахій (сучасна Албанія), життєво важливий вузол поряд із грецьким містом Аполлонія.

Основними містами на маршруті були Салоніки, Амфіполь, Філіппіни, Неаполь і Пелла, батьківщина Александра Македонського і колишня столиця Македонського царства.

Східною кінцевою точкою стала Візантія, яка набула особливого значення після того, як імператор Костянтин заснував Константинополь як нову столицю Римської імперії в 330 році нашої ери.

Пізніше на в'їзді до міста звели тріумфальну арку Золоті Ворота, через яку до міста вела вулиця Егнатія. Візантійські імператори після успішних військових кампаній очолювали урочисту процесію по цій дорозі, проходячи через Золоті ворота в місто.

Історичне значення

З огляду на своє стратегічне значення, Віа Егнатія була місцем кількох вирішальних військових протистоянь. У 84 році до н. е. римський полководець Сулла переслідував війська Мітрідата VI Євпатора вздовж дороги.

Пізніше, у 48 році до н. е., перемога Юлія Цезаря над Помпеєм у битві при Діррахії забезпечила контроль над маршрутом. Дорога також відіграла певну роль у громадянській війні між Марком Антонієм і Октавіаном проти вбивць Цезаря, Брута і Кассія.

Окрім своєї військової ролі, Віа Егнатія була ключовим маршрутом для ранньохристиянських місіонерів. Апостол Павло подорожував цією дорогою під час своїх мандрівок, поширюючи вчення в таких містах, як Салоніки, Філіппи та Амфіполь.

Цікаві факти

Частини стародавньої Віа Егнатія все ще використовують сьогодні

Частини стародавньої Віа Егнатія все ще використовують сьогодні, а деякі ділянки включені в сучасні дороги в Греції та Албанії, тобто понад 2 тисячі років.

Сьогодні автомагістраль Егнатія-Одос, або Автобан 2, проходить паралельно давньому шляху, з'єднуючи місто Ігумениця на північному заході Греції з грецько-турецьким кордоном в номі Еврос. Це головний транспортний коридор, який з'єднує Грецію з Албанією, Північною Македонією, Болгарією та Туреччиною, що робить її важливою для міжнародної торгівлі.

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Дорога проходить через гірські масиви Пінд і Родопи, де збудовано 76 тунелів (загальною довжиною понад 100 км) та 1650 мостів. Вона також пов'язана з 4 портами й 6 аеропортами.

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