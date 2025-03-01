Простояв тисячі років: будівельники відновили стародавній маяк імператора Нерона (фото)

Маяк, побудований римським імператором Нероном у 64 році нашої ери, був зруйнований у 1481 році внаслідок землетрусу на Родосі та цунамі. Однак скоро він знову запалить світло для моряків.

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Старовинний маяк у Патарі, збудований за часів правління римського імператора Нерона, а згодом зруйнований природними катаклізмами, наближається до завершальної стадії реставрації. Використовуючи оригінальне каміння, фахівці незабаром відновлять величну споруду-дороговказ, пише Arkeonews.

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Розташована на південному заході турецької провінції Анталія, Патара має історичне та археологічне значення. Колись це стародавнє місто було столицею Лікійського союзу, а також важливим портом та торговим центром.

Патара відома своїми добре збереженими руїнами, зокрема театром, храмами та стародавнім маяком, який побудували для того, щоб направляти моряків в їхніх подорожах. Зараз маяк, неймовірний витвір стародавньої інженерії, перебуває на завершальній стадії реконструкції.

Ініціатива з реставрації розпочалася у 2020 році, коли Міністерство культури і туризму оголосило цей рік "Роком Патари" на честь стародавнього міста.

Науковці виявили тисячі оригінальних будівельних каменів, які ретельно дослідили та укріпили перед тим, як їх знову встановили на конструкцію. У регіоні створили спеціальне приміщення для обробки та підготовки каміння до повторного монтажу.

Будівельники також встановили купол маяка з написом "Я — імператор Нерон. Я побудував цей маяк для безпеки моряків", а також рельєфом дельфіна.

Маяк простояв 1300 років

Маяк, побудований римським імператором Нероном у 64 році нашої ери Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Доктор Шевкет Акташ, керівник розкопок стародавнього міста Патара, розповів, що оригінальні камені маяка виявили ще в 2004 році під час досліджень під керівництвом професора, доктора Хавви Ішкана Ішика.

"Професор, доктор Хавва Ішкан Ішик керував цим процесом від початку до кінця. Маяк складається з квадратного подіуму і двох з'єднаних між собою циліндрів на головній скелі в центрі. На платформі над маяком також горіло багаття. Зараз ми близькі до завершення цієї зони і його купола. Там є два спеціальні написи, які приписують імператору Нерону і лікійському губернатору Сексту Марку Пріску", — сказав він.

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Дослідник додає: "Маяк простояв 1300 років і зруйнувався внаслідок землетрусу. Це дуже важлива цінність для археології та наукової спільноти. Ми віримо, що туристи приїжджатимуть саме для того, щоб побачити маяк. Цей маяк зробить значний внесок у наукове співтовариство і приверне багато відвідувачів до Патари після того, як запалає перше світло".

Відомо, що маяк, побудований римським імператором Нероном у 64 році нашої ери, був зруйнований у 1481 році внаслідок землетрусу на Родосі та цунамі, що послідувало за ним, а його руїни з часом загубилися серед піщаних дюн в районі гавані.

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