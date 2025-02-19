Уперше з часів Тутанхамона: археологи виявили втрачену гробницю фараона (фото)
Неподалік від Луксору археологи розкопали гробницю фараона Тутмоса II, що правив приблизно у 1492-1479 роках до н. е. Це перше відкриття царської гробниці давньоєгипетського фараона з часів розкопок гробниці Тутанхамона у 1922 році.
Археологи розкопали давно втрачену гробницю фараона Тутмоса II з Вісімнадцятої династії. Поховання, знайдене в Західному Вадісі, проливає нове світло на правителя, спадщина якого значною мірою затьмарена однією з наймогутніших цариць в історії, пише Heritage Daily.
У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Тутмос II, син Тутмоса I і його молодшої дружини Мутнофрет, правив Єгиптом у період політичних змін. Його правління часто асоціюється з його дружиною і зведеною сестрою Хатшепсут, яка пізніше посіла трон як фараон.
Багато вчених припускають, що саме Хатшепсут мала реальну владу під час його правління, що підтверджують зміни, які вона внесла в пам'ятники, спочатку присвячені Тутмосу II. Його ім'я часто замінювалося її ім'ям у царських написах, що ще більше применшувало його історичну значущість.
Гробницю, позначену C4, відкрита в жовтні 2022 року спільна команда з Вищої ради старожитностей і Дослідницького фонду Нового Королівства при Кембриджському університеті.
Спочатку вважалося, що поховання належало королівському консорту через її близькість до гробниць дружин Тутмоса III, але подальший аналіз підтвердив, що вона — місце останнього спочинку Тутмоса II. Це перше відкриття царської гробниці давньоєгипетського фараона з часів розкопок гробниці Тутанхамона у 1922 році.
Доктор Мохамед Ісмаїл Халед, генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей Єгипту, висвітлив ключові докази з місця знахідки, зокрема фрагменти алебастрових посудин з написом "покійний фараон" поряд з ім'ям Хатшепсут.
Доктор Пірс Лідерленд, який очолював англійську команду, зазначив, що гробниця відповідає простому архітектурному стилю, якому надавали перевагу правителі, що прийшли на зміну Тутмосу II.Важливо
Історичні записи вказують на те, що останки Тутмоса II були переміщені в давнину до Королівського сховища (TT320) поблизу Дейр-ель-Бахарі, де їх поховали поряд з іншими лідерами 18-ї і 19-ї династій. Це місце поховання знову відкрили у XIX столітті, але справжнє місцезнаходження його гробниці залишалося таємницею — до цього часу.
Раніше Фокус писав про знайдене в Ірані підземне поселення. Його виявили у древньому місті Абаркух.
Також ми розповідали про гробниці етрусків, виявлені в Італії. Попри мародерство минулих поколінь, археологи виявили численні артефакти.