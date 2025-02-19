Уперше з часів Тутанхамона: археологи виявили втрачену гробницю фараона (фото)

Неподалік від Луксору археологи розкопали гробницю фараона Тутмоса II, що правив приблизно у 1492-1479 роках до н. е. Це перше відкриття царської гробниці давньоєгипетського фараона з часів розкопок гробниці Тутанхамона у 1922 році.

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Археологи розкопали давно втрачену гробницю фараона Тутмоса II з Вісімнадцятої династії. Поховання, знайдене в Західному Вадісі, проливає нове світло на правителя, спадщина якого значною мірою затьмарена однією з наймогутніших цариць в історії, пише Heritage Daily.

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Тутмос II, син Тутмоса I і його молодшої дружини Мутнофрет, правив Єгиптом у період політичних змін. Його правління часто асоціюється з його дружиною і зведеною сестрою Хатшепсут, яка пізніше посіла трон як фараон.

Археологи розкопали давно втрачену гробницю фараона Тутмоса II Фото: Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities

Багато вчених припускають, що саме Хатшепсут мала реальну владу під час його правління, що підтверджують зміни, які вона внесла в пам'ятники, спочатку присвячені Тутмосу II. Його ім'я часто замінювалося її ім'ям у царських написах, що ще більше применшувало його історичну значущість.

Поховання - місце останнього спочинку Тутмоса II Фото: Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities

Гробницю, позначену C4, відкрита в жовтні 2022 року спільна команда з Вищої ради старожитностей і Дослідницького фонду Нового Королівства при Кембриджському університеті.

Спочатку вважалося, що поховання належало королівському консорту через її близькість до гробниць дружин Тутмоса III, але подальший аналіз підтвердив, що вона — місце останнього спочинку Тутмоса II. Це перше відкриття царської гробниці давньоєгипетського фараона з часів розкопок гробниці Тутанхамона у 1922 році.

Доктор Мохамед Ісмаїл Халед, генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей Єгипту, висвітлив ключові докази з місця знахідки, зокрема фрагменти алебастрових посудин з написом "покійний фараон" поряд з ім'ям Хатшепсут.

Доктор Пірс Лідерленд, який очолював англійську команду, зазначив, що гробниця відповідає простому архітектурному стилю, якому надавали перевагу правителі, що прийшли на зміну Тутмосу II.

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Історичні записи вказують на те, що останки Тутмоса II були переміщені в давнину до Королівського сховища (TT320) поблизу Дейр-ель-Бахарі, де їх поховали поряд з іншими лідерами 18-ї і 19-ї династій. Це місце поховання знову відкрили у XIX столітті, але справжнє місцезнаходження його гробниці залишалося таємницею — до цього часу.

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