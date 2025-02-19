Впервые со времен Тутанхамона: археологи обнаружили утраченную гробницу фараона (фото)
Неподалеку от Луксора археологи раскопали гробницу фараона Тутмоса II, правившего примерно в 1492-1479 годах до н. э. Это первое открытие царской гробницы древнеегипетского фараона со времен раскопок гробницы Тутанхамона в 1922 году.
Археологи раскопали давно утраченную гробницу фараона Тутмоса II из Восемнадцатой династии. Захоронение, найденное в Западном Вадисе, проливает новый свет на правителя, наследие которого в значительной степени омрачено одной из самых могущественных цариц в истории, пишет Heritage Daily.
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Тутмос II, сын Тутмоса I и его младшей жены Мутнофрет, правил Египтом в период политических изменений. Его правление часто ассоциируется с его женой и сводной сестрой Хатшепсут, которая позже заняла трон как фараон.
Многие ученые предполагают, что именно Хатшепсут имела реальную власть во время его правления, что подтверждают изменения, которые она внесла в памятники, изначально посвященные Тутмосу II. Его имя часто заменялось ее именем в царских надписях, что еще больше преуменьшало его историческую значимость.
Гробница, обозначенная C4, открыта в октябре 2022 года совместной командой из Высшего совета древностей и Исследовательского фонда Нового Королевства при Кембриджском университете.
Сначала считалось, что захоронение принадлежало королевскому консорту из-за ее близости к гробницам жен Тутмоса III, но дальнейший анализ подтвердил, что она — место последнего упокоения Тутмоса II. Это первое открытие царской гробницы древнеегипетского фараона со времен раскопок гробницы Тутанхамона в 1922 году.
Доктор Мохамед Исмаил Халед, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта, осветил ключевые доказательства с места находки, в частности фрагменты алебастровых сосудов с надписью "покойный фараон" рядом с именем Хатшепсут.
Доктор Пирс Лидерленд, возглавлявший английскую команду, отметил, что гробница соответствует простому архитектурному стилю, который предпочитали правители, пришедшие на смену Тутмосу II.Важно
Исторические записи указывают на то, что останки Тутмоса II были перемещены в древности в Королевское хранилище (TT320) вблизи Дейр-эль-Бахари, где их похоронили наряду с другими лидерами 18-й и 19-й династий. Это место захоронения вновь открыли в XIX веке, но истинное местонахождение его гробницы оставалось тайной — до сих пор.
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