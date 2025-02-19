Впервые со времен Тутанхамона: археологи обнаружили утраченную гробницу фараона (фото)

Неподалеку от Луксора археологи раскопали гробницу фараона Тутмоса II, правившего примерно в 1492-1479 годах до н. э. Это первое открытие царской гробницы древнеегипетского фараона со времен раскопок гробницы Тутанхамона в 1922 году.

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Археологи раскопали давно утраченную гробницу фараона Тутмоса II из Восемнадцатой династии. Захоронение, найденное в Западном Вадисе, проливает новый свет на правителя, наследие которого в значительной степени омрачено одной из самых могущественных цариц в истории, пишет Heritage Daily.

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Тутмос II, сын Тутмоса I и его младшей жены Мутнофрет, правил Египтом в период политических изменений. Его правление часто ассоциируется с его женой и сводной сестрой Хатшепсут, которая позже заняла трон как фараон.

Археологи раскопали давно утраченную гробницу фараона Тутмоса II Фото: Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities

Многие ученые предполагают, что именно Хатшепсут имела реальную власть во время его правления, что подтверждают изменения, которые она внесла в памятники, изначально посвященные Тутмосу II. Его имя часто заменялось ее именем в царских надписях, что еще больше преуменьшало его историческую значимость.

Захоронение — место последнего упокоения Тутмоса II Фото: Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities

Гробница, обозначенная C4, открыта в октябре 2022 года совместной командой из Высшего совета древностей и Исследовательского фонда Нового Королевства при Кембриджском университете.

Сначала считалось, что захоронение принадлежало королевскому консорту из-за ее близости к гробницам жен Тутмоса III, но дальнейший анализ подтвердил, что она — место последнего упокоения Тутмоса II. Это первое открытие царской гробницы древнеегипетского фараона со времен раскопок гробницы Тутанхамона в 1922 году.

Доктор Мохамед Исмаил Халед, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта, осветил ключевые доказательства с места находки, в частности фрагменты алебастровых сосудов с надписью "покойный фараон" рядом с именем Хатшепсут.

Доктор Пирс Лидерленд, возглавлявший английскую команду, отметил, что гробница соответствует простому архитектурному стилю, который предпочитали правители, пришедшие на смену Тутмосу II.

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Исторические записи указывают на то, что останки Тутмоса II были перемещены в древности в Королевское хранилище (TT320) вблизи Дейр-эль-Бахари, где их похоронили наряду с другими лидерами 18-й и 19-й династий. Это место захоронения вновь открыли в XIX веке, но истинное местонахождение его гробницы оставалось тайной — до сих пор.

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