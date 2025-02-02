Скрытые на протяжении веков: в Италии археологи раскопали неизвестные гробницы этрусков (фото)

Неподалеку от Рима археологи обнаружили древние гробницы этрусков, которые жили в центральной Италии с VIII до III века до н. э. Хотя некоторые захоронения уже были разграблены, ученые обнаружили многочисленные артефакты и роскошное убранство захоронений.

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Чрезвычайная находка в древнем захоронении вблизи центрального итальянского побережья возродила интерес к историческому погребальному искусству этрусков. Исследователи, работающие в самом сердце этрусского некрополя Тарквиния, расположенном к северу от Рима, обнаружили доказательства сложных камерных гробниц, пролежавших скрытыми веками, пишет Arkeonews.

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Расследования команды из регионального офиса наследия привели к обследованию полостей на сельскохозяйственных угодьях в пределах известного некрополя Монтероцци. Предыдущие раскопки показали, что эти полости на самом деле были древними погребальными камерами, некоторые из которых уже успели незаконно раскопать.

Этруски были древним народом, который проживал на территории современной центральной Италии, примерно с VIII до III века до н. э. Они создали свою уникальную культуру с характерной архитектурой, искусством и религиозными верованиями, что считаются важным историческим мостом между древними культурами Средиземноморья и ранней римской цивилизацией.

Исследователи отметили, что на стене были яркие расписанные сцены танцев Фото: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Одна из гробниц оказалась неожиданной: часть ее левой стены развалилась и открыла доступ к более глубокой камере, заполненной землей и останками. Исследователи отметили, что на стене были ярко расписанные сцены танцев.

Археолог и директор Национального археологического музея во Флоренции Даниэле Ф. Марас объяснил, что после того, как они восстановили доступ к погребальной камере и установили металлические двери, археологические раскопки позволили обнаружить некоторые интересные находки.

Детальное исследование показало, что расписная камера лежала под более ранним захоронением Фото: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Детальное исследование показало, что расписная камера лежала под более ранним захоронением. Элементы из более старого захоронения смешались с содержимым расписной комнаты, что было вызвано структурным разрушением и предыдущими нарушениями грабителями гробниц.

Артефакты, такие как фрагменты краснофигурной керамики, служили ключами к древним погребальным приношениям, тогда как настенные росписи открывали окно в обычаи древнего общества.

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На одном участке стены изображен оживленный танец, где фигуры движутся по кругу вокруг флейтиста. Это отражает жизненную силу и праздничный дух, характерный для этрусского народа. А на другой стене — сцена из металлургической мастерской. Ученые предполагают, что это может быть мифическая мастерская бога Сетлана, этрусского эквивалента Гефеста, или царская мастерская, связанная с семьей погребенного лица.

Живопись этрусков часто имела ритуальное значение, она выполняла роль коммуникации между поколениями, передавая важные социальные и культурные сообщения. Их росписи стен не только украшали гробницы, но и рассказывали истории о верованиях, обрядах и повседневной жизни этрусков.

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