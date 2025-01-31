Тайны Северного моря: почему археологи не успели исследовать затонувший корабль (фото)

Недавно на побережье острова Зильт на пляже обнаружили обломки затонувшего корабля. Однако из-за приливов Северного моря уже через два дня после этого их похоронило под песком.

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Вблизи Рантума, прибрежной деревни на острове Зильт на севере Германии, путешественники наткнулись на остатки деревянного кораблекрушения. Они немедленно сообщили о находке местному историку Гюнтеру Шрёдеру, который известил Археологическое государственное управление Шлезвиг-Гольштейна для дальнейшего расследования, пишет Arkeonews.

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Береговая линия региона имеет богатую историю обнаружения подобных кораблекрушений. Яркими примерами являются затонувший корабль "Hörnum Odde", найденный в 2016 году, и "Ulpiano", затонувший в 1817 году. Каждая находка дает бесценное представление об опасностях исторического мореплавания и вызовах, с которыми сталкивались мореплаватели, плавая опасными водами побережья Северной Фризии.

Фотографии указывают на то, что корабль датируется XIX или XX веком Фото: ALSH

Археологи посетили Зильт 20 января 2025 года, чтобы изучить недавно обнаруженное судно, однако из-за приливов Северного моря уже через два дня после находки место снова погребло песком. Усилия по поиску и документированию затонувшего корабля пока приостановлены, пока не позволят условия. Фотографии, на которых видны медные болты в конструкции, указывают на то, что корабль датируется XIX или XX веком.

Эта находка пополняет список затонувших кораблей, найденных в регионе Ваденского моря. Среди находок последних лет — затонувшее судно Hörnum Odde (около 1690 года), затонувшее судно Japsand (около 1609 года) и три затонувших судна Süderoogsand, обнаруженные между 2022 и 2023 годами.

Вадденское море издавна было коварной зоной для мореплавателей. С XVII до начала XX века задокументированы сотни кораблекрушений, в частности, в районе островов Япсанн, Нордероогсанн и Зюдероогсанн. Сильные западные ветры и отсутствие безопасных гаваней превратили эти воды в опасную преграду для торговых судов.

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Кораблекрушение "Рантум" и другие подобные ей проливают свет на опасное морское наследие Северного моря. Независимо от того, вызваны ли они природными изменениями или человеческой любознательностью, эти находки позволяют глубже понять историю региона и его постоянные вызовы.

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