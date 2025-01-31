Таємниці Північного моря: чому археологи не встигли дослідити затонулий корабель (фото)

Нещодавно на узбережжі острова Зільт на пляжі виявили уламки затонулого корабля. Проте через припливи Північного моря вже за два дні після цього їх поховало під піском.

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Поблизу Рантума, прибережного села на острові Зільт на півночі Німеччини, мандрівники натрапили на залишки дерев'яної корабельної аварії. Вони негайно повідомили про знахідку місцевому історику Гюнтеру Шрьодеру, який сповістив Археологічне державне управління Шлезвіг-Гольштейну для подальшого розслідування, пише Arkeonews.

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Берегова лінія регіону має багату історію виявлення подібних корабельних аварій. Яскравими прикладами є затонулий корабель "Hörnum Odde", знайдений у 2016 році, та "Ulpiano", що затонув у 1817 році. Кожна знахідка дає безцінне уявлення про небезпеки історичного мореплавства та виклики, з якими стикалися мореплавці, плаваючи небезпечними водами узбережжя Північної Фрізії.

Фотографії вказують на те, що корабель датується XIX або XX століттям Фото: ALSH

Археологи відвідали Зільт 20 січня 2025 року, щоб вивчити нещодавно виявлене судно, однак через припливи Північного моря вже через два дні після знахідки місце знову поховало піском. Зусилля з пошуку та документування затонулого корабля наразі призупинені, доки не дозволять умови. Фотографії, на яких видно мідні болти в конструкції, вказують на те, що корабель датується XIX або XX століттям.

Ця знахідка поповнює список затонулих кораблів, знайдених у регіоні Ваденського моря. Серед знахідок останніх років — затонуле судно Hörnum Odde (близько 1690 року), затонуле судно Japsand (близько 1609 року) і три затонулі судна Süderoogsand, виявлені між 2022 і 2023 роками.

Вадденське море здавна було підступною зоною для мореплавців. З XVII до початку XX століття задокументовано сотні корабельних аварій, зокрема, в районі островів Япсанн, Нордероогсанн та Зюдероогсанн. Сильні західні вітри і відсутність безпечних гаваней перетворили ці води на небезпечну перешкоду для торгових суден.

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Корабельна аварія "Рантум" та інші подібні до неї проливають світло на небезпечну морську спадщину Північного моря. Незалежно від того, чи спричинені вони природними змінами, чи людською допитливістю, ці знахідки дають змогу глибше зрозуміти історію регіону та його постійні виклики.

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