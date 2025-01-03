Таємницю розкрито: вчені дізналися, де саме Александр Македонський розбив персів

У 334 році до н. е. відбулася битва на ріці Гранік, в якій Александр Македонський зіткнувся з військами імперії Ахеменідів, що стало поворотним моментом в історії полководця. Тепер вчені вважають, що знайшли точне місце бою.

Related video

Дослідники вважають, що визначили місце, де Александр Македонський зіткнувся з Перською імперією у вирішальній битві на ріці Гранік. Ця подія 334 року до н. е. поклала початок походу Александра на перську територію, підготувавши підґрунтя для подальшого завоювання Близького Сходу, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Розташоване приблизно за 10 кілометрів на північ від сучасного міста Біга на північному заході Туреччини, це місце привертає увагу своєю історичною важливістю. Професор археології Рейхан Керпе з Університету Канаккале Онсекіз Март розповів, що "битва на ріці Гранік була не тільки одним із найважливіших поворотних моментів у житті Александра, який згодом приніс йому епітет "Великий", але й поворотним моментом у світовій історії".

Команда Керпе знайшла нові докази, які підтверджують цю теорію Фото: Photo courtesy Reyhan Körpe

Команда Керпе знайшла нові докази, які підтверджують цю теорію. Серед відкриттів команди — залишки стародавнього міста Гермейон, відомого з історичних свідчень як останній табір Александра перед битвою.

Використовуючи геоморфологічний аналіз, дослідники реконструювали стародавній ландшафт і виявили, що русло річки Гранік мало змінилося протягом століть, а болотисті ділянки, що не відповідають описам поля битви, були тоді відсутні.

Учені виявили пагорб, на якому, ймовірно, розташовувалися персько-грецькі найманці. Фермери в цьому районі під час оранки розкопали людські останки та зброю, зокрема кістки дорослого чоловіка. Керпе зазначив, що відсутність традиційних могильних знаків свідчить про те, що останки не є частиною офіційного кладовища. Для встановлення їхнього віку та походження потрібен подальший аналіз.

Історик Грем Райтсон з Університету штату Південна Дакота, висловив ентузіазм з приводу знахідки.

"Захоплює те, що вони вважають, що його вдалося ідентифікувати", — прокоментував Райтсон, додавши, що майбутні розкопки, ймовірно, дадуть більше інформації.

Важливо

Куди вже гірше: вчені назвали найгірший рік для людства

Команда Керпе планує продовжити свої зусилля за допомогою геофізичних досліджень і розкопок, щоб виявити те, що лежить під поверхнею. Ці дослідження сприятимуть нашому розумінню однієї з найважливіших битв античності та її тривалої спадщини.

Раніше Фокус писав про знайдене українськими археологами багатошарове поселення. Вчені виявили артефакти бронзового та залізного віків, а також козацької доби.

Також ми розповідали про рідкісну прикрасу римської епохи, яку виявили в Німеччині. Дослідники вважають, що знайдена брошка є одним з найважливіших артефактів, виявлених у 2024 році.