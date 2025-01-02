Найвидатніше відкриття року: у Німеччині знайшли рідкісну прикрасу римської епохи

Археологи виявили рідкісну брошку з позолоченого срібла та інкрустаціями з червоних гранатів. Цей артефакт вчені вважають однією з найважливіших археологічних знахідок 2024 року.

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Під час польових досліджень поблизу міста Рец, Німеччина, археологи виявили стародавню брошку. Ця прикраса, датована VII століттям, виділяється як одна з найважливіших знахідок 2024 року завдяки своїй витонченості, пише Heritage Daily.

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Брошка, виготовлена з позолоченого срібла, прикрашена альмандинами, червоними гранатами, які високо цінували в пізньоримський період. Ці напівдорогоцінні камені викладені в техніці перегородчастої емалі, відомій своїми геометричними візерунками. Яйцеподібна форма брошки має складний візерунок, що нагадує переплетення змій.

Державний археолог Детлеф Янцен високо оцінив знахідку, відзначивши її виняткову цінність і ретельну майстерність. Поліровані гранати альмандину були точно ограновані та встановлені так, щоб максимізувати їхній блиск. Рифлена позолочена основа прикраси ще більше підсилює їхнє сяйво.

Схожі артефакти знаходили в дворянських похованнях у Рейнській області та Швеції, але наявність такого виробу в Німеччині, який датується періодом Великого переселення народів, викликає питання серед вчених.

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Цей період, що охоплював 300-600 роки н. е., позначений масштабними пересуваннями племен, які змінили Європу. Виявлений артефакт проливає світло на культурні обміни та мистецькі традиції того часу та демонструє важливість археологічних досліджень для виявлення фрагментів історії, які пов'язують нас з минулим.

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